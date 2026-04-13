El Real Madrid recupera a Mbappé para el partido de Champions en Múnich

Luego de ausentarse de la práctica del domingo por una herida en la ceja sufrida durante el empate por 1-1 del Real Madrid ante el Girona, el pasado viernes, el delantero volvió este lunes a entrenarse con el grupo en Valdebebas y aminoró la preocupación en torno a su estado de salud.

El golpe, producto de un codazo, le provocó un corte que requirió puntos de sutura y, por precaución, el cuerpo técnico encabezado por Álvaro Arbeloa decidió preservarlo durante 24 horas para evaluar su evolución. Sin embargo, el francés ya volvió a trabajar a la par de sus compañeros incluso en ejercicios de contacto y de alta intensidad.

Real Madrid Training Session | Helios de la Rubia/GettyImages

Señales positivas de cara a Múnich

Su reincorporación disipó dudas y lo deja bien perfilado de cara al encuentro de vuelta ante el Bayern Múnich, por los cuartos de final de la UEFA Champions League; en el cuerpo técnico prevalece el omptimismo y confían en que llegue en condiciones de ser titular para definir la serie en el Allianz Arena.

Tras el 1-2 en la ida, el Real Madrid necesita revertir el marcador en Alemania para meterse entre los cuatro mejores del continente y, en esa misma línea, recuperar a su principal arma ofensiva es el impulso anímico necesario dentro del grupo de cara a una noche decisiva tras una temporada irregular.

Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | DeFodi Images/GettyImages

Cabe mencionar que, durante la actual campaña. el club merengue perdió la Supercopa de España, quedó eliminado de la Copa del Rey y se alejó de la pelea por la obtención de LaLiga -está nueve puntos por debajo del puntero, el FC Barcelona; por eso, la Champions surge como la gran oportunidad para enmender el desfavorable historial y cambiar el rumbo de las ambiciones.

Ahora, con el delantero francés disponible, el Madrid viaja a Múnich con una carta fuerte para intentar la remontada, en un contexto que indica que su figura volverá a ser la pieza clave dentro del esquema táctico de Arbeloa.

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