El Real Madrid se acerca a Ferran Torres tras su consagración en el Mundial 2026

Después de convertir el gol que consagró campeona a la selección de España en la final de la Copa del Mundo 2026 frente a Argentina, el delantero del FC Barcelona elevó notablemente su valor y comenzó a despertar el interés de algunos de los clubes más poderosos de Europa.

Según informó el diario francés L'Equipe, el Real Madrid se sumó en las últimas horas a la disputa por el futbolista culé, que ya era seguido de cerca por el París Saint-Germain de Luis Enrique. La irrupción del conjunto merengue agrega un nuevo capítulo a una situación que el blaugrana deberá resolver en las próximas semanas.

🚨 BREAKING: Real Madrid are interested in Ferran Torres and are keeping a keen eye on him. @lequipe pic.twitter.com/62aHPVimJf — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 21, 2026

El PSG y el Real Madrid siguen de cerca al delantero

El Paris Saint-Germain fue el primero en avanzar por Ferran Torres; según trascendió, Luis Enrique, quien ya lo dirigió en la selección española, mantuvo conversaciones con el delantero para presentarle el proyecto deportivo del club parisino.

El conjunto francés busca reforzar su ofensiva ante las posibles salidas de Bradley Barcola y Kang-in Lee, además de la ya confirmada transferencia de Gonçalo Ramos al Milan. En ese contexto, Ferran aparece como uno de los principales objetivos para potenciar el ataque.

El Barcelona prepara una reunión clave

Mientras aumentan los rumores, el Barcelona mantiene la intención de renovar el contrato del delantero, cuyo vínculo finaliza en junio de 2027. Sin embargo, la situación financiera del club y las restricciones del fair play económico obligan a la dirigencia a actuar con cautela.

La próxima semana está prevista una reunión entre los responsables deportivos y el entorno del jugador para analizar su futuro. El objetivo principal será conocer la postura de Ferran antes de avanzar con cualquier propuesta de renovación.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Además, a esto se suma una cláusula firmada durante su llegada desde el Manchester City; si el futbolista renueva con el Barcelona, el club catalán deberá abonar una cantidad extra al conjunto inglés.

Por ahora, el azulgrana insiste en retenerlo, pero el interés de PSG y Real Madrid, sumado a las dificultades económicas de la dirigencia, hacen que su continuidad esté lejos de estar asegurada.

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