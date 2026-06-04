El Real Madrid se asegura otro refuerzo para el verano

El Real Madrid continúa avanzando en el armado de la próxima temporada y ya tendría definida una de las primeras decisiones estratégicas para fortalecer el plantl. La directiva blanca apuesta por recuperar talento formado en casa y, bajo esa línea, se entiende que Nico Paz regresará al club después de su paso por el fútbol italiano.

El movimiento ha de concretarse gracias a la cláusula de recompra que el conjunto madridista conservó al negociar su salida al Como. De acuerdo con la información que rodea a los de la casa blanca, la entidad merengue desembolsará nueve millones de euros para recuperar el cien por ciento de los derechos del argentino.

🚨 BREAKING: Real Madrid will BRING Nico Paz BACK, confirmed!



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La evolución del Nico convenció a los responsables deportivos de que está preparado para competir en un escenario de máxima exigencia. Su calidad técnica, visión de juego y capacidad para aparecer entre líneas lo convierten en un perfil muy llamativo en la capital de España, sobre luego de un par de años sin títulos.

Aunque, el regreso de Nico Paz no sería el único movimiento en mente de la dirección deportiva. El club también trabaja en sumar otro futbolista para el centro del campo, aunque con un perfil distinto. El segundo refuerzo para el centro del campo se espera que sea un contención de equilibro y recuperación.

Hellas Verona FC v Como 1907 - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Es clave señalar que todas estas operaciones dependen directamente del panorama institucional que atraviesa el Real Madrid. Las decisiones deportivas quedarían sujetas cien por ciento al resultado de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo domingo.

El retorno de Paz, como la firma de un mediocentro centro adicional, sólo será posibles siempre y cuando Florentino Pérez sea reelecto como presidente del Real Madrid. De no ser el caso, todo lo que avanzado hasta ahora en el mercado para los blancos, quedará en el olvido.