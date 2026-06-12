El Real Madrid se prepara para hacer caja con Víctor Muñoz

La regularidad de Víctor Muñoz en la última temporada con el Osasuna le permitió convertirse en una de las revelaciones de LaLiga y dar el salto a la selección española, donde fue incluido en la lista de convocados para el Mundial 2026; ahora, la posibilidad de que continúe su carrera en la Premier League genera expectativa en el Real Madrid.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Según trascendió, el Newcastle United aceleró las negociaciones para fichar al extremo español y la operación podría cerrarse en las próximas semanas por una cifra cercana a los 30 millones de euros, con variables que elevarían el monto hasta los 40 millones.

🚨⚪️⚫️ Real Madrid will NOT activate the buy back clause for Víctor Muñoz as Newcastle are confident to get deal done after bid sent yesterday.



Real will receive 50% of the deal, over €17m. pic.twitter.com/TXSI5WYYq2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026

Una cláusula que puede convertirse en oro para el Madrid

El conjunto madrileño conservó el 50% de una futura venta cuando transfirió al futbolista al Osasuna, por lo que recibiría una importante suma si el acuerdo llega a concretarse. Esa decisión podría reportarle ahora una cifra cercana a los 17,5 millones de euros si la negociación se cierra por los valores inicialmente previstos. En el escenario más optimista, los ingresos podrían alcanzar los 20 millones.

Esta posible entrada económica llega en un momento importante para la planificación deportiva del presidente Florentino Pérez. Aunque el Real Madrid mantiene una situación económica sólida, la dirigencia continúa evaluando incorporaciones para fortalecer el plantel y seguir compitiendo al máximo nivel.

Además, las ventas no fueron abundantes en los últimos meses y las salidas de algunos referentes no generaron ingresos significativos, por lo que una operación como la de Muñoz sería recibida con entusiasmo dentro de las oficinas del Santiago Bernabéu.

Gonzalo García podría ser el próximo gran negocio

En esa misma línea, mientras espera novedades por Muñoz, el Real Madrid también analiza el futuro de Gonzalo García. El delantero continúa siendo una de las joyas más valoradas de la cantera y varios equipos europeos siguen de cerca su evolución.

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El delantero dejó destellos de su talento durante el Mundial de Clubes, donde marcó cuatro goles en seis partidos, y cerró la última temporada con ocho tantos pese a no contar con demasiada continuidad bajo la conducción de Álvaro Arbeloa. Sin embargo, la fuerte competencia ofensiva dentro del plantel complica sus posibilidades de sumar minutos regularmente.

Por ese motivo, en el merengue no descartan repetir una venta beneficiosa para todas las partes, acompañada de una cláusula de recompra que permita recuperar al jugador si termina explotando todo su potencial en el exterior.

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