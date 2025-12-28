El panorama para el Real Madrid en el inicio de 2026 luce complicado, sobre todo por la ausencia de un mediocampista que le dé balance al equipo, algo que no ha encontrado Xabi Alonso en sus primeros seis meses al frente de la dirección técnica del club.

Aunque hay rumores que vinculan a jugadores del medio campo con el conjunto merengue en la ventana de fichajes de invierno, un reporte indica que el Madrid no hará ningún fichaje en esta ventana de mercado, según informó el diario Marca.

En los últimos días, circuló la información de que Vitinha, el finalista al Balón de Oro del PSG, podía ser una opción si el conjunto blanco pagaba su cláusula. Sin embargo, parece que la directiva merengue planea terminar la temporada con el mismo equipo.

Desde el retiro de Toni Kroos y la salida de Luka Modric al AC Milán, el Real Madrid no ha logrado estabilizar al equipo en el centro del campo. Aunque han tenido una mejoría desde que regresó Jude Bellingham de su lesión, no han encontrado la fórmula ganadora de los últimos años que tenían con Carlo Ancelotti.

El Real Madrid necesita de Eduardo Camavinga en el 2026 | Diego Souto/GettyImages

El Madrid volverá a la acción después de pasar las fiestas de fin de año para enfrentar al Real Betis el 4 de enero. Luego tendrá el derbi madrileño ante el Atlético el 8 de enero, en un inicio de calendario bastante importante para conocer a qué apunta este equipo en la temporada 2025-2026.

El FC Barcelona terminó como campeón de invierno, con cuatro puntos de diferencia sobre el Real Madrid en lo más alto de LaLiga, con un gran dominio en los últimos dos meses del año.

El reto de Alonso como entrenador será encontrar dentro del equipo a los jugadores que puedan hacer un trabajo similar al de Kroos y Modric. ¿Lo logrará?.