El Real Madrid va por un récord histórico en el Mundial

Cuando se mencionaban los clubes con mayor presencia de futbolistas en el Mundial, el Real Madrid aparecía lejos de otros candidatos por cantidad de representantes. La diferencia, a fin de cuentas, estuvo en el famoso "calidad por encima de cantidad" porque, con 17 anotaciones, el Merengue ya firmó la mejor marca de su propia trayectoria en una Copa del Mundo y quedó a un gol de igualar el récord absoluto de un club en una misma edición.

La cifra llegó gracias al gol de Kylian Mbappé contra Marruecos. El francés acumula ocho tantos y comparte la cima de la tabla de goleadores del torneo junto con Lionel Messi. Incluso podría haber ampliado su cuenta, ya que falló un penal en ese encuentro. Aun así, lidera la producción ofensiva de los futbolistas madridistas en Norteamérica.

Jude Bellingham también es uno de las joyitas en esta carrera por la marca. El inglés registra cuatro goles, incluido el doblete ante México en los octavos de final, además de anotaciones contra Croacia y Panamá. Vinícius Jr. sumó la misma cantidad ya que el brasileño convirtió contra Marruecos, Haití y Escocia, este último con dos tantos. Su participación terminó con la eliminación de la Canarinha, por lo que su registro ya quedó cerrado.

El cuarto goleador madridista en esta Copa del Mundo es Arda Güler, autor de un tanto ante Estados Unidos con la selección de Turquía. Entre los cuatro futbolistas reunieron los 17 goles que colocan al Madrid al borde de una marca histórica.

🚨 Real Madrid’s 17 goals at the World Cup so far:



• Kylian Mbappé: ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

• Jude Bellingham: ⚽️⚽️⚽️⚽️

• Viní Jr.: ⚽️⚽️⚽️⚽️

• Arda Güler: ⚽️



The club is 2 shy from breaking the all time record of 18 goals scored by players from one team. @diarioas pic.twitter.com/yJwrrAJqGn — Madrid Zone (@theMadridZone) July 10, 2026

El registro absoluto pertenece actualmente al Honvéd de Budapest en 1954, al Bayern Múnich en 2014 y al PSG en 2022. Los tres finalizaron con 18 anotaciones convertidas por jugadores de sus plantillas. Ahora, la institución blanca necesita una diana para compartir ese lugar y dos para adueñarse del récord.

Durante el torneo, el Merengue también dejó atrás otra cifra que, para ellos, importa más que ninguna porque sus futbolistas superaron los 16 goles que el Barcelona, su clásico rival, había registrado en el Mundial de Estados Unidos 1994, edición en la que Romario y Hristo Stoichkov encabezaron dicha producción ofensiva.

El inicio del Mundial encontró al club con tan solo nueve integrantes de la plantilla repartidos entre distintas selecciones. Después se incorporaron Endrick, luego de regresar de su cesión, junto con Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella y Bernardo Silva. Ninguno de ellos aportó goles en el torneo, aunque varios continúan en competencia.

Luego de los primeros encuentros de cuartos de final permanecen con vida Konaté, Cucurella, Aurelién Tchouameni, Bellingham y Mbappé. En sus botines descansa la posibilidad de alcanzar el récord.