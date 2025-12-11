El reconocimiento de Paulinho a la carrera de Gignac con los Tigres

La final entre Toluca y Tigres está por jugarse. Uno de los hombres bajo foco de forma natural es el campeón de goleo, Paulinho. El portugués, habló previo al cruce de esta semana, tirando un elogio para André-Pierre Gignac, a quien señala como una leyenda.

¡PAULINHO QUIERE EMULAR A CARDOZO Y GIGNAC!😎#CentralFOX João Paulo Dias sabe de la importancia que tienen ambos extranjeros en el futbol mexicano⚽🇲🇽



'PARA ESTAR A LA PAR DE ELLOS DEBO GANAR MUCHOS TÍTULOS'🏆https://t.co/VVVtKpqI6O pic.twitter.com/GpbumxSjRQ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 9, 2025

Estoy muy feliz, estamos donde queremos estar. Trabajamos para esto y esperar para jueves y domingo. Gignac tiene una historia muy buena en México, después de Cardozo es el extranjero más exitoso en México. Quiero hacer historia como él. Estamos bien y emocionados por jueves y domingo. Paulinho

Tigres UANL v America - Final Torneo Apertura 2016 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Afirma que no se plantea un futuro fuera de México, ni mucho menos fuera del Toluca, pues está feliz tanto en el club, como en el país.

Para estar a la par de ellos, hay que ganar muchos títulos (Cardozo y Gignac). Ellos tienen muchos y han hecho mucho por el futbol mexicano, yo todavía no. El tiempo que me sienta bien y que el club me quiera. Estoy muy motivado, con ganas de ganar y no es tema el seguir o no acá. Paulinho

Lamentó la ausencia de Alexis Vega en la final por jugarse.

Sigo pensando igual. El pasado va a los museos. Los goles que hice ya son pasados. No importa quién los haga, sino que alguien los haga en la Final. Alexis nos hace falta. Es un jugador distinto, no hay nadie como él, pero un jugador como él hace mucha falta. Paulinho

Concluyó su discurso afirmando que por ahora, se centra en el club, aunque, no pierde la esperanza de poder ser parte de la selección de Portugal.

No sé si la Final sea el empujón final para llegar a la selección. Portugal tiene buenos jugadores que ganan mucho y tienen la cultura de ganar. Si hago bien mi trabajo, luego será decisión de él y ojalá sea una buena decisión para mí. Paulinho

