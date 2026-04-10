El sorpresivo técnico que podría tomar al América en el verano

Como se ha informado en este espacio, se contempla que a final de semestre lleguen cambios de peso dentro del América. Los mismos dependerán de lo que consiga el equipo en el cierre del curso. Sin ser los favoritos, cierto es que los de la capital del país siguen con vida tanto dentro de la Liga MX como en la CONCACAF.

Sin embargo, los del nido no son favoritos a ganar ninguno de los dos torneos. De hecho, si el pronóstico se cumple y la sequía llega, habrá limpia dentro del equipo. Uno de los nombres sobre el limbo es el de André Jardine, quien ya tiene un posible reemplazo de mucho peso detrás de él.

¿LA TRAICIÓN? 😳



Pensar en Matías Almeyda es inmediatamente ligarlo a Chivas y viceversa, sin embargo surge información que podría cambiarlo todo.



🦅 De acuerdo con Estadio Deportivo desde España, el ‘Pelado’ está en el radar de América para posible DT del equipo, esto ante la… pic.twitter.com/zyR2H4Ayxz — Futbol Total (@futboltotal) April 9, 2026

El técnico en cuestión es Matías Almeyda. Desde muchos años atrás, el argentino es del gusto de la directiva del club. Fue el mismo técnico argentino el último capaz de darle un título de Liga MX a las Chivas. Al día de hoy, está disponible dentro del mercado de agentes libres luego de su salida del Sevilla.

El movimiento no será sencillo debido a dos factores. Primero, Matías es un hombre que tiene respeto y lealtad total por las Chivas. En más de una ocasión ha declarado que no está abierto a dirigir a los del nido debido a su pasado por el Guadalajara.

Sevilla Fc V Girona Fc - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Segundo, es un técnico muy deseado dentro del mercado local. Desde ya, se sabe que Monterrey le tiene en la mira para el verano. Adicional, si Nicolás Larcamón no entrega títulos a final de curso, bien podría ser el mismo Almeyda quien tome a los celestes.

Por ahora, todo está en etapa de ruido. Jardine sigue al frente del América y es seguro que el entrenador buscará defender su plaza. André ya sabe que para ello debe dejar al menos un título.