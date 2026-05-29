El talento de Chivas que se marcha ante la falta de oportunidades
Uno de los grandes atributos de Chivas en el presente en su capacidad para formar talento. El cuadro del 'Rebaño' ha apostado con fuerza por la cantera en años recientes. Algunos jugadores cien por ciento formados en casa hoy tiene un rol estelar dentro de la plantilla, siendo Armando González el caso más destacado.
Sin embargo, el club también se ha hecho fuerte firmando piezas de otros planteles que por su nivel y jerarquía, pueden tomar la plaza de ciertos canteranos. Uno de ellos es Diego Ochoa un central con muchas condiciones que de nueva cuenta tendrá que buscarse la vida fuera del Guadalajara.
Diego, zaguero central que brilló en el último Mundial sub-20 por México, se marcha de nueva cuenta de Chivas. Esta vez la cesión será con el Necaxa, equipo que recibirá al mexicano por el lapso de un año cubriendo el cien por ciento de su sueldo. El préstamo incluye además una opción de compra en favor de los 'Rayos'.
Adicional, Chivas apela a la formula que han explotado en tiempos recientes y se guarda una opción de recompra a la baja. La idea del cuadro tapatío es que si el juvenil llega a tener la explosión deportiva deseada, el club pueda recuperarle por un precio muy accesible.
Ochoa viene de una cesión con Juárez que ciertamente no ha sido la mejor. A la par de lo que fue el equipo a nivel colectivo, el mexicano no tuvo ni el nivel, ni el crecimiento deseado por el equipo de la frontera norte de México, hecho que llevó al club a no ejecutar la opción de compra.
Ahora Diego buscará su revancha en otro proyecto de la Liga MX. Uno que bien podría ser su última gran apuesta en el corto plazo si desea en algún momento trascender dentro de Chivas.
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.