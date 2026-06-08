¿El tiempo de Raphael Veiga en el América está por terminar?

Todo dentro del América ha cambiado en las más recientes horas. El cuadro de la capital del país anunció el pasado día viernes la salida de André Jardine de la dirección técnica. De esta forma, el futuro de más de un jugador dentro de la plantilla queda en inmerso en un estado de dudas.

Uno de los nombres en dicho escenario es el de Raphael Veiga. El mediapunta llegó en el mercado de invierno desde el Palmeiras a pedido directo del ex técnico del nido de Coapa. Hoy sin André al mando de la plantilla, parece que el tiempo del veterano dentro del club está por terminar

¿SE VA VEIGA? 🦅🇧🇷



Raphael Veiga tiene sentenciada su salida de América. No por el adiós de Jardine, sino porque no tienen pensado comprar su ficha.



➡️ Así lo informa ESPN, establecen que “todavía tiene 6 meses de contrato, pero tienen claro que no harán válida la opción”. pic.twitter.com/DynQ8IUWJH — Futbol Total (@futboltotal) June 8, 2026

De acuerdo con los reportes más recientes, la nueva gerencia del América no tiene dentro de sus planes ejercer la opción de compra por Veiga. El jugador fue cedido por Palmeiras por el lapso de un año, tiempo durante el cual los de Coapa pagarán el cien por ciento de su nómina.

En caso de apelar a la continuidad del jugador, América tendría que poner sobre la mesa del gigante de Brasil una cifra entorno a los 10 millones de dólares. Ahora mismo, luce prácticamente imposible que el club de la Liga MX haga válido tal movimiento a finales del año en curso.

Pumas UNAM v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Es importante señalar que, contrario a lo que afirman los rumores, tampoco está dentro de los planes del club terminar con la cesión. De ser así, América tendría que compensar tanto al jugador, como al club del Brasileirao financieramente y ese es un escenario que no desea aceptar la nueva gerencia.

Si la cesión llega a su final este verano, la salida tendrá que ser promovida por el mismo Veiga. Esto no es del todo irreal, pues su llegada al América se dio cien por ciento debido a la presencia de Jardine como técnico. Sin embargo, si el jugador busca su salida por cuenta propia, tendría que dejar dinero en el camino.