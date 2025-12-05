El vigente campeón con el Toluca que está sobre la mesa del América

Jesús Angulo podría convertirse en una de las novedades del próximo mercado para el Club América. El mediocampista mexicano, figura reciente del Toluca, ha sido ofrecido a las águilas por su agencia de representación, Pitzgroup, un movimiento que abre una ventana interesante para el futbolista y para Coapa.

Angulo, de gran rendimiento en los últimos torneos, ha levantado títulos importantes bajo la gestión de Antonio Mohamed. Sin embargo, su rol en el equipo choricero ha cambiado drásticamente en las últimas semanas. El jugador perdió la titularidad y considera que es el momento adecuado para explorar un nuevo destino en su carrera.

El deseo de buscar nuevos retos, sumado a la disminución de minutos, ha llevado al mediocampista a valorar seriamente una salida del club mexiquense. Su agencia, Pitzgroup, ya activó los primeros movimientos y colocó su nombre en la mesa del América, según informan fuentes cercanas a la operación.

Uno de los factores clave es la estrecha relación entre Pitzgroup y Santiago Baños, presidente deportivo del América. La empresa representa a varios futbolistas que han llegado recientemente a Coapa y mantiene comunicación constante con la directiva azulcrema, lo que facilita negociaciones potenciales.

Angulo vería con buenos ojos unirse al América, donde competiría por un puesto en un entorno de alta exigencia y con proyección internacional. A su vez, el conjunto capitalino analiza con cautela sus opciones, pues aún no define su lista final de refuerzos para el 2026.

Hasta ahora, no existe una decisión definitiva por parte de la directiva americanista. El club continúa evaluando perfiles, necesidades específicas y el presupuesto disponible tras la última campaña. Angulo es uno de varios nombres que se encuentran en estudio.

El mediocampista, que busca reimpulsar su carrera, permanecerá atento a los avances. En Toluca, su salida tampoco está descartada, especialmente si llega una oferta atractiva para todas las partes.

