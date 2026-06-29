¿En qué punto se encuentra el interés del América por Luis Chávez?

El América ya trabaja en el armado de la plantilla de cara al siguiente semestre dentro de la Liga MX. Luego de convertir a Guillermo Almada en el nuevo técnico del cuadro de la capital del país, será el charrúa quien lleve el mando y trace el rumbo a seguir dentro del mercado de fichajes.

De forma natural se contempla que Guillermo apuesta por el fichaje de jugadores que sean de su gusto. Uno de los nombres más sonados en el entorno del nido de Coapa es el de Luis Chávez, un hombre que lo ganó todo con Almada en Pachuca y que por ende, está siendo promovido para el América.

HUMAZO 😳



Durante días, Luis Chávez fue relacionado con América pero la operación está mucho más fría de lo que parece.



🇲🇽 Según informó César Luis Merlo, no existe ningún contacto entre el club azulcrema y el futbolista del Dinamo Moscú. pic.twitter.com/oo6wGdisxh — Futbol Total (@futboltotal) June 27, 2026

De acuerdo con los últimos reportes, si bien es cierto que Luis está dentro de los planes del América, de momento no hay nada formal por el jugador. Chávez está cien por ciento enfocado en la Copa del Mundo con la selección mexicana y no tiene el deseo de perder el enfoque de la misma para definir qué pasará con su carrera a nivel de clubes.

Se entiende que Chávez no descarta regresar a la Liga MX este verano tras el Mundial. Sin embargo, por ahora el América no ha ofertado nada ni al manejo del jugador, ni mucho menos al club dueño de su carta, el Dínamo de Moscú.

Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

América seguirá viendo a Chávez como una opción viable a lo largo del mercado. Atacarán de manera formal una vez que el jugador abra a la puerta a escuchar ofertas. Lo anterior bien podría ser en un par de semanas máximo. Chávez tenía el deseo de que el fútbol ruso fuese un trampolín rumbo a una liga de más peso en Europa, parece que este escenario no trascenderá para el mexicano.

Es clave señalar que financieramente el movimiento no será del todo asequible: entre sueldo y precio, Chávez puede ser una inversión alrededor de los diez millones de dólares.