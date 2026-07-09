¿En qué punto se encuentra el posible fichaje de Luis Chávez por el América?

El América comienza a encontrar problemas en su intento por concretar el fichaje de Luis Chávez para reforzar su plantel. Aunque el interés por el creador de juego mexicano es real, las exigencias económicas establecidas por el Dynamo de Moscú han provocado que la operación se estanque en medio de un mar de dudas.

El cuadro de la capital de Rusia no pretende dar una salida sencilla a Chávez y tienen la meta venderlo con una valoración de figura. La cifra presentada durante los primeros sondeos estaría por encima del límite económico que el América tiene contemplado invertir por el seleccionado mexicano en este mercado de fichajes.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



América sigue en búsqueda del mediocampista Luis Chávez. 🦅



La mayor problemática sería que su equipo no quiere venderlo en este momento. Además también tiene interés de la MLS. 😑



¿Qué creen que pase? 🤔



📰 vía: @CLMerlo pic.twitter.com/oM0kh0O884 — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) July 8, 2026

Si bien la cifra no se ha revelado, fuentes confirman que la diferencia entre los clubes es por varios millones, hecho que no permite el progreso para los de Coapa.

Dentro del nido existe fuerte interés por sumar a Chávez debido a sus condiciones y su relación cercana con el técnico Guillermo Almada, pero la directiva analiza el movimiento con mucha más calma. Si bien Chávez es una prioridad este verano, dentro del club no harán locuras para sumarle en el plantel.

Luis se mantiene como una opción de peso para el proyecto americanista, aunque por ahora las diferencias económicas lo complican todo. La postura del Dynamo de Moscú será determinante, y sólo una reducción de precio pueden abrir los caminos para el América.

Mexico Portraits - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington - FIFA/GettyImages

Otro factor que aumenta la dificultad para los de la capital del país, es la aparición de competencia en el mercado. Un club de la MLS, cuya identidad no ha sido revelada, prepara una ofensiva para intentar quedarse con la firma de Luis Chávez y entrar directamente en la pelea por sus servicios.

Esto significa que en Coapa ahora no sólo deben llegar a las cifras del Dynamo, sino que además tendrán que competir de tú a tú con lo que el cuadro de la MLS puede ofrecer. Tanto para el cudro ruso, como al mismo Chávez.