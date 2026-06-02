¿En qué punto se encuentra la posible llegada de Denzell García a Chivas?

De momento, Chivas es el equipo de la Liga MX que más y mejor se está moviendo dentro del mercado de verano. El Guadalajara como se ha confirmado en este espacio, tiene en sus manos la firma de Kevin Castañeda, para muchos el mejor mediapunta de todo el fútbol nacional en el último año deportivo.

De la misma forma, el cuadro tapatío está negociando la firma de Denzell García, un talento mexicano de 22 años brillante por su capacidad de rendir en más de una posición. Sin embargo, a diferencia de lo que ha pasado con Castañeda, el acuerdo por el hombre de Juárez está estancado y muy lejos de cerrarse.

🚨🐐🐴❌ FC Juárez rechazó la primera oferta formal de Chivas por Denzell García.



->Oferta rechazada: Tiba Sepúlveda + dinero

->Aún lejos de acuerdo total

->Continúan negociaciones



DETALLES.https://t.co/aaOwmVArzF — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) June 1, 2026

De acuerdo con el reporte de Fernando Esquivel, Chivas presentó una oferta formal por el traspaso de Denzell a la directiva de Juárez. El cuadro que comanda Gabriel Milito puso sobre la mesa de los de la frontera norte del país, la carta de Gilberto Sepúlveda y una cantidad adicional de dinero que no se conoce aún.

El ofrecimiento fue rechazada de forma inmediata por Juárez. Es clave señalar que el club sí está abierto a recibir al 'Tiba' como parte del pago. Siendo el caso, es posible que la cifra que el Guadalajara puso en la mesa como compensación por el fichaje, no fue la deseada por el equipo de 'Bravos'.

Mazatlan FC v FC Juarez - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

La gestión sigue abierta y Chivas buscará las rutas para conseguir la firma de Denzell, un fichaje que atrae a todos dentro del club. Sin embargo, no se puede negar que luego del primer rechazo de parte de Juárez, el hilo se ha tensado.

Juárez espera un total de 10 millones de dólares por su jugador sin importar cómo pueda pagarlos Chivas. Para el Guadalajara la cifra es complejo luego de la poderosa inversión por la llegada de Castañeda.