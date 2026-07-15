¿En qué punto se encuentran las finanzas del América?

Tiempos complejos se viven al interior del nido de Coapa. En el América presentan una déficit financiero que tiene al club en un estado de emergencia. Siendo claros, el cuadro de la capital del país presenta un adeudo de 160 millones de pesos, es decir, poco menos de 10 millones de dólares.

Dicho adeudo es el resultado de la masiva remodelación del Estadio Azteca para la Copa del Mundo. Cabe señalar que esta deuda es cien por ciento de Emilio Azcárraga y Grupo Ollamani. General Atlantic, la trasnacional que adquirió el 49,9 por ciento de las acciones del club no tiene injerencia positiva o negativa dentro de la misma.

¡¡NÚMEROS ROJOS EN COAPA!! 🚨🦅



El Club América registró PÉRDIDAS de 169 MILLONES de pesos en su último semestre 📉💸



Todo el déficit es a causa de la millonaria REMODELACIÓN del Estadio Azteca para el Mundial 2026 🏟️🏗️



📌 Cabe destacar que esta gran cantidad reportada es… pic.twitter.com/ureJz67wT9 — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) July 15, 2026

Esta condición bajo la cual se encuentra Grupo Ollamani explica el presente deportivo del cuadro del nido de Coapa. A un día de que inicie el torneo regular dentro de la Liga MX, el América no presenta un sólo fichaje y luce complejo que esto pida cambiar en el corto plazo.

Incluso la opción de firmar a Borja Iglesias como su fichaje estrella para el verano, no es una idea promovida por Grupo Ollamani, sino por General Atlantic. Ferran Reverter, en español que fue colocado por la empresa antes mencionada como nexo directo con el América, está trabajando es el promotor de esta firma.

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Salvo sorpresa, todo indica que en el América se acercan tiempos de austeridad. El mercado así lo avala. Otra vía del club para conseguir capital y fichar jugadores era la de vender a sus hombre mundialistas. Sin embargo, tanto Israel Reyes con México, como Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez con Uruguay, tuvieron un mal Mundial lo que les ha limitado de mercado.

Por ahora el club no se ha pronunciado al respecto de su complejo estado financiero. Todo indica que Grupo Ollamani buscará salir del hoyo en silencio, un movimiento que no está claro cuánto tiempo tomará.

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