Uno pensaría que el final de temporada traería una sequía de novedades respecto a los clubes, sobre todo teniendo en cuenta que la principal fuente de interés pasaría a ser el Mundial que comenzará en apenas unos días. Sin embargo, las elecciones del Real Madrid están dando mucho de qué hablar. A horas de la votación que definirá si Florentino Pérez continúa al frente de la institución o si Enrique Riquelme logra dar el golpe, el empresario alicantino elevó el tono de su campaña y lanzó acusaciones muy severas sobre la situación económica del club.

Durante uno de sus últimos actos antes de la jornada electoral, Riquelme aseguró que el Merengue atraviesa una "gravísima crisis financiera" y apuntó contra la gestión de Florentino Pérez. Según expresó, la tesorería de la entidad, de acuerdo con sus palabras, quedó reducida a cifras mínimas.

"Hoy sabemos que el Madrid ha fulminado en muy poco tiempo más de 770 millones de euros de liquidez. La caja se ha reducido un 99% y la tesorería ha caído a apenas unos millones", dijo. El candidato vinculó esa situación con la deuda derivada de la remodelación del Santiago Bernabéu y otras operaciones financieras. También sostuvo que hay análisis que advierten riesgos para la viabilidad económica futura de la institución si no se toman medidas.

🗳️🤍 Riquelme pasa al ataque en el último día de campaña a las elecciones del Real Madrid



⚠️ "Dos periódicos llevan en su portada lo que nos imaginábamos: el club está en una gravísima crisis financiera"



💥 Reta a Florentino a responder antes de esta tarde



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Riquelme insistió en que los socios merecen conocer la situación económica completa antes de acudir a las urnas. "No puede ser que quienes pedimos luz y taquígrafos seamos señalados como malos madridistas. Los malos madridistas no somos los que preguntamos, sino los que ocultan información a los dueños legítimos del club, que son los socios", expresó.

Entre sus promesas de campaña, anunció que impulsará una auditoría externa e independiente durante sus primeros cien días de mandato en caso de resultar elegido. Además, afirmó que los resultados serían publicados íntegramente para socios y medios de comunicación. "Urge levantar las alfombras y abrir las ventanas de Concha Espina", manifestó.

Enrique Riquelme Attends The Media In Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

Las críticas de Riquelme no se limitaron a las cuentas del club. También volvió a sostener que Florentino Pérez pretende vender parte de la institución blanca y cuestionó la influencia de Anas Laghrari, uno de los hombres de confianza del actual presidente. "Los socios supimos que Laghrari se ha enriquecido gracias a salvar al Barcelona", dijo.

Por otro lado, el empresario volvió a referirse a su proyecto deportivo. Ratificó que Jürgen Klopp continúa siendo la gran apuesta de su candidatura y aseguró que Raúl González Blanco trabajará para intentar convencer al entrenador alemán si gana las elecciones.

Riquelme también señaló cuál sería el argumento que utilizarán para seducir al ex entrenador del Liverpool y del Borussia Dortmund. "La base principal es transparencia, jerarquía, profesionales y dejar hacer", cerró. El domingo, los madridistas tendrán la última palabra.