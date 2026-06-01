Entrenadores que ganaron LaLiga dos veces consecutivas con el mismo club

Hansi Flick llegó al Barcelona para romper récords y lo está haciendo con creces. La conquista de LaLiga 2025/26 quedará marcada entre los grandes logros de su etapa en el club, ya que le permitió encadenar dos campeonatos consecutivos en sus dos primeros cursos al frente de los culés.

A lo largo de las últimas décadas, son numerosos los técnicos que dejaron una huella profunda en el torneo español gracias a ciclos ganadores que se extendieron durante años. El DT alemán es el último en sumarse a una lista que reúne figuras emblemáticas del Real Madrid y, especialmente, del Barça.

8. Leo Beenhakker (Real Madrid)

Leo Beenhakker, Real Madrid | picture alliance/GettyImages

El neerlandés condujo al Real Madrid entre 1986 y 1989, además de una etapa posterior en 1992. Durante su paso por el banquillo Merengue conquistó tres títulos de Liga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. Estos logros lo convirtieron en el último entrenador madridista en alcanzar esa marca durante décadas.

7. Johan Cruyff (Barcelona)

Johan Cruyff, Barcelona | Bongarts/GettyImages

Cruyff transformó al Barça desde su llegada en 1988. Además de entregar la primera Copa de Europa de la entidad, construyó el célebre Dream Team y llevó al club a una racha de cuatro Ligas consecutivas. Los títulos de 1991/92 y 1992/93 cambiaron para siempre el estilo futbolístico culé.

6. Louis van Gaal (Barcelona)

Louis van Gaal, Barcelona | NurPhoto/GettyImages

El técnico neerlandés aterrizó en el Barça en la campaña 1997/98 y, en su primer temporada ganó Liga, Copa del Rey y Supercopa de Europa. Un año después, en el curso 1998/99, repitió el campeonato liguero.

5. Frank Rijkaard (Barcelona)

Frank Rijkaard, Barcelona | Jasper Juinen/GettyImages

Otro neerlandés en la lista. Rijkaard encabezó uno de los periodos más exitosos del Barcelona durante la primera mitad de los años 2000. Entre 2004 y 2006 levantó dos títulos de Liga y la segunda Champions League del club. Con Ronaldinho como figura principal, devolvió al equipo a la élite europea.

4. Pep Guardiola (Barcelona)

Pep Guardiola, Barcelona | Christof Koepsel - FIFA/GettyImages

Guardiola firmó una de las etapas más brillantes que se recuerdan en el Barça. Entre 2008 y 2012 ganó 14 títulos, incluidos tres campeonatos de Liga y dos Champions. También logró el histórico sextete de 2009.

3. Luis Enrique (Barcelona)

Luis Enrique, Barcelona | NurPhoto/GettyImages

El asturiano regresó al Barcelona como entrenador en 2014 y, durante su ciclo, conquistó dos Ligas, tres Copas del Rey, una Champions League, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Sus títulos ligueros llegaron en las campañas 2014/15 y 2015/16.

2. Ernesto Valverde (Barcelona)

Ernesto Valverde, Barcelona | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Valverde dirigió al Barcelona entre 2017 y 2020 y añadió dos campeonatos ligueros consecutivos a las vitrinas del club en 2018 y 2019. También conquistó una Copa del Rey y una Supercopa de España.

1. Hansi Flick (Barcelona)

Hansi Flick, Barcelona | David Ramos/GettyImages

Flick necesitó apenas dos campañas para entrar en este selecto listado. Desde su llegada para la temporada 2024/25, el alemán ganó las dos ediciones de LaLiga que disputó.

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