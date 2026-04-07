¿Erick Sánchez en riesgo de lesión con América?

En tiempos recientes, el América es uno de los equipos de la Liga MX que más se ha visto golpeado por las lesiones. Algunas han sido meros accidentes que se duelen dar dentro del campo. Otras malas gestiones por parte del cuerpo médico del club que suele acelerar regresos a la cancha o incluso, realizar malos diagnósticos de inicio.

El nombre más reciente dentro de los afectados es el de Erick Sánchez. El mediocentro tuvo que salir del campo en el duelo del pasado fin de semana en contra de Santos durante el transitar de la primera mitad. El ex Pachuca aquejó una aparente lesión de rodilla, misma que encendió las alertas, las cuales ya se pueden apagar.

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Ameeeees, nada de que preocuparse. ‘Chiquito’ Sánchez está bien y estará para el Mundial.



Detalles en ‘Infiltrados’ con @Carlos_Ponz , @Rene_Tovar y @betobernard pic.twitter.com/OJTNrZWxm8 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 7, 2026

De acuerdo con el reporte de Récord, Sánchez no tiene nada grave en la rodilla. El jugador no presenta ningún tipo de daño óseo. Su problema fue meramente muscular y se entiende que con un poco reposo podrá estar a disposición sobre el cierre del torneo.

Salvo un cambio de última hora, en Coapa se plantean que Sánchez no tenga actividad este martes en el duelo de la CONCACAF en contra de Nashville. Siendo el caso, su retorno se podría dar el siguiente fin de semana cuando los del nido se midan a Cruz Azul en el cotejo que será su retorno al Estadio Azteca.

Pumas UNAM v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Erick puede respirar con alivio. En este punto de la temporada, un daño óseo, por menor que fuera en la zona de la rodilla, le habría dejado fuera por el resto del ciclo con América

A nivel de selección mexicana, Sánchez sigue teniendo opciones de colarse a la lista final de Javier Aguirre. Si bien el creador de juego no es ni de cerca de los mejor posicionados para ello, está en la carrera y evitar la lesión, la mantiene en la misma.