La llegada de Bernardo Silva a Madrid es inminente. El futbolista disfruta de sus vacaciones luego de disputar el Mundial con la selección de Portugal y en los próximos días iniciará los entrenamientos en el Real Madrid bajo las órdenes de su compatriota José Mourinho. Su incorporación fue una petición del DT y desde el club consideran que aportará experiencia en el plantel. A todo eso se sumaron unas declaraciones de Josko Gvardiol, quien explicó que el deseo de jugar en España acompañó a Bernardo durante mucho tiempo.

Mourinho ya confirmó cuándo se incorporará el portugués al trabajo junto al resto del plantel. El entrenador expresó que espera contar con él desde el lunes junto a Vinícius Jr. y Brahim, una vez finalizado el período de descanso de cada futbolista. El técnico considera a Bernardo una pieza importante por la versatilidad que puede desempeñar dentro del mediocampo.

El camino hacia el Merengue tuvo en el medio conversaciones con el Barcelona y el Atlético de Madrid. Finalmente, Florentino Pérez aceleró las gestiones y alcanzó un acuerdo en poco tiempo. De esa forma logró incorporar al jugador que terminaba su etapa en el Manchester City luego de nueve temporadas, 460 partidos, 76 goles y un palmarés compuesto por 19 títulos, entre ellos seis Premier League y una Champions League.

Josko Gvardiol had a dramatic end to the World Cup — and decisions to make this summer.



He signed a new deal with Manchester City, and discussed that with @SamLee, along with:



■ Pep Guardiola’s exit

■ John Stones and Bernardo Silva leaving

■ Enzo Maresca’s arrival



🔗… pic.twitter.com/C3qRQ2fEGd — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 2, 2026

Uno de los testimonios que acompañó la operación llegó desde Inglaterra. Gvardiol, compañero de Bernardo en el City, habló sobre la salida del portugués y reconoció que el grupo notará su ausencia. "Bernardo y yo somos grandes amigos. ¿Cuánto hemos perdido? Lo sabremos cuando nos reunamos al comienzo de la temporada, aunque lo vamos a extrañar. Bernardo vuelve a donde pertenece. Llevaba muchísimo tiempo hablando de España", dijo en diálogo con The Athletic.

Josko Gvardiol, Bernardo Silva | Gonzalo Arroyo - UEFA/GettyImages

Las palabras del defensor croata también coincidieron con una frase que el propio Bernardo había pronunciado antes de definir su futuro. "Al final voy a intentar encontrar un equipo donde me quieran y donde sienta que realmente me quieren. Eso es muy importante y el día que tome mi decisión lo sabrán", expresó el internacional portugués.