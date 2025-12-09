¿Están el Real Madrid y el FC Barcelona en el sorteo de la Copa del Rey?

Los grandes del fútbol español harán su aparición en 16avos de final de la Copa del Rey para competir por un nuevo trofeo, y el sorteo se dará en la previa de una nueva jornada de UEFA Champions League, que tendrá a los clubes ibéricos como grandes protagonistas de las noches del martes y el miércoles.

Según informó Marca, el Ourense FC, que llega como representante de la Copa Federación, será el primero en conocer a su rival, y este saldrá del bombo de la Supercopa de España: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club. Misma suerte correrá para el Atlético Baleares, que recibirá a uno de los tres restantes de dicha competencia.

En adelante, se irán conociendo el resto de los cruces, ya sin criterios de cercanía geográfica. Quedarán emparejados dos duelos entre equipos de Primera Federación y Primera División no participantes en la Supercopa, nueve entre cubes de Segunda y Primera, y un último apasionante compromiso entre dos clubes de LaLiga.

La instancia de 16avos de final se disputará entre el 16 y 18 de diciembre, mientras que los octavos serán en enero, los cuartos en febrero al igual que la ida de las semis, que se terminarán de definir en marzo. La gran final se celebrará el 25 abril de 2026 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, tal como sucedió en los últimos años.

FC Barcelona Training Session | Fran Santiago/GettyImages

¿Cómo serán los bombos?

Copa Federación: Ourense CF



Segunda Federación: Atlético Baleares



Primera Federación: Guadalajara, Real Murcia, Talavera, Eldense



Segunda División: Huesca, Sporting, Cultural, Eibar, Deportivo, Albacete, Racing de Santander, Burgos, Granada



Primera División: Alavés, Osasuna, Mallorca, Getafe, Real Sociedad, Levante, Elche, Betis, Celta, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia



Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club.