Este viernes 5 de diciembre se celebrará el sorteo del Mundial de la FIFA de 2026 en el Centro Kennedy de Washington D.C y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será uno de los anfitriones del evento, según confirmó la Casa Blanca.

Estados Unidos, México y Canadá serán los países que albergarán la máxima justa del balompié internacional y por ende se espera que los altos mandatarios de los tres países asistan al sorteo, el cual dejará los grupos servidos de cara al 11 de junio de 2026, día en el que se escuchará el pitazo inicial de la competición.

Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, han trabajo en conjunto en la organización del evento deportivo internacional más importante del mundo, esto en el marco de tensiones sociales y migratorias dentro del territorio norteamericano que han "amenazado" con el cambio de varias sedes ya confirmadas por el máximo ente del fútbol.

Donald Trump confirmó su asistencia al sorteo del Mundial de Futbol 2026, así como lo hizo el primer ministro de Canadá, Mark Carney, la semana pasada; la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su asistencia al sorteo dependía de la confirmación de ambos mandatarios. #EnPunto con… pic.twitter.com/CgCzlg8PQl — NMás (@nmas) December 2, 2025

"Es la Copa del Mundo, como sabemos, es el evento más grande, probablemente el evento más grande en los deportes", dijo Trump en conferencia de prensa sobre el Mundial.

"El Super Bowl tiene alrededor de 100 millones de espectadores o 150 millones. La final de la Copa del Mundo tiene dos mil millones de espectadores. Así que tenemos que hacerlo 20 veces mejor o 20 veces más grande", enfatizó.

"Me gusta que sea el país el que gane dinero. El Mundial va a generar más de 85.000 empleos, va a ser algo fantástico, el mayor evento de su tipo".

No obstante, Trump ha remarcado en varias oportunidades sus ganas de mover sedes que, a su juicio, podrían no ser seguras. Sin embargo, esto podría quedarse en solo amenazas, dado lo cercano del evento. "Si no es seguro, vamos a sacarlo de esa ciudad. Si alguna ciudad creemos que va a ser peligrosa para el Mundial... moveremos las cosas un poco", dijo Trump en una oportunidad, sin mayores repercusiones.

Gianni Infantino y el presidente de Disparos Unidos, Donald Trump, han anunciado el 'pase FIFA', un nuevo sistema que agilizará el proceso de visado para los aficionados que asistan al Mundial de 2026.



• Las personas que planeen asistir a los partidos de la Copa del Mundo en… pic.twitter.com/gqLqSkrrp2 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) November 18, 2025

¿Asistirá el Primer Ministro de Canadá al sorteo del Mundial de 2026?

El Primer Ministro de Canadá Mark Carney confirmó su asistencia al sorteo del Mundial de la FIFA de 2026. Se espera que se reúna con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la velada.

¿Asistirá la Presidenta de México al sorteo del Mundial de 2026?

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum aún medita su asistencia al sorteo del Mundial de Fútbol. Su decisión final se tomará el miércoles 3 de diciembre, en función de su agenda diplomática.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL MUNDIAL 2026: