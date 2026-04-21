Estas son las sanciones a América y Toluca tras la bronca en la Jornada 15

El pasado fin de semana, jugadores del Club América y el Toluca protagonizaron uno de los capítulos más penosos en el Clausura 2026. Futbolistas de ambas escuadras se encararon en la cancha del Estadio Azteca y el conato de bronca se extendió al pasillo que lleva a los vestidores una vez que finalizó el duelo.

La Comisión Disciplinaria compartió las sanciones contra los involucrados en la gresca. Antonio 'Turco' Mohamed, técnico del Toluca, fue multado y sancionado con un partido de suspensión por sus señas durante en encuentro.

Shayr Mohamed, auxiliar e hijo del 'Turco', fue castigado con un partido de suspensión por protestar fuera de la zona técnica.

Helinho, uno de los jugadores que inició el enfrentamiento, fue sancionado con tres partidos de suspensión: uno por la expulsión por falta sobre Alan Cervantes, y dos más por su conducta violenta. El jugador de los Diablos Rojos también fue multado económicamente.

Toluca v LA Galaxy - CONCACAF Champions Cup 2026 | Manuel Velasquez/GettyImages

Por parte del América, a Alejandro Zendejas le fue impuesta una sanción económica por "conducta impropia".

Finalmente, Henry Martín, quien ni siquiera entró en la convocatoria de André Jardine para el duelo ante los Diablos Rojos, fue suspendido por un partido tras participar en la riña en el pasillo y también se le impuso una multa.

¿El Estadio Azteca será vetado tras la bronca entre América y Toluca?

Tras los hechos de violencia registrados el pasado fin de semana en el Estadio Azteca, varios aficionados se preguntaron si este recinto sería vetado, tomando en cuenta que aficionados participaron en la riña cercana al área de vestidores.

Aerial Views of Estadio Azteca Ahead of 2026 FIFA World Cup | Hector Vivas/GettyImages

De manera sorpresiva, la Comisión Disciplinaria solamente optó por otorgarle una multa económica al estado recién remodelado y no una sanción más severa.

Los directivos e integrantes de los cuerpos técnicos de los dos equipos también fueron acreedores a sanciones económicas por "conducta impropia" rumbo a los vestidores.