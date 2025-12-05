Estrellas que ganaron el Mundial pero no la Champions League: Mbappé, Maradona, Pelé y más

El planeta fútbol está lleno de injusticias deportivas, bien sea por errores arbitrales, merecimientos sobre el césped o simplemente mala fortuna. En efecto, hay veces en que el destino se empeña en que el balón no gire en favor de un equipo o un jugador determinado, y nada se puede hacer contra ello.

No en vano, han existido al menos ocho grandes leyendas del balompié que se coronaron en Copas del Mundo pero no pudieron levantar "La Orejona", aunque en varios casos quedaron a las puertas.

1. Pele

Edson Arantes do Nascimento​, Pelé | Robert Cianflone/GettyImages

El mayor mito brasileño de siempre militó 18 años en el Santos y los últimos cuatro los pasó en el New York Cosmos de Estados Unidos. Así, Pelé ha sido el único de los considerados mejores de la historia que jamás accionó en Europa.



Claro que, si no jugó en el viejo continente se debió exclusivamente a una decisión personal que iba más allá del deporte, y en la que antepuso la familia y su faceta personal por encima de la profesional.

2. Diego Armando Maradona

Maradona | Paul Bereswill/GettyImages

Su brillante carrera a nivel futbolístico, sobre todo en la selección argentina (ganó el Mundial de 1986 y resultó subcampeón en 1990), lo catapultó al más alto nivel. Maradona no estuvo cerca de ganar la Liga de Campeones con el Napoli, dado que participó en sólo dos ocasiones, marcando apenas dos goles y sin la posibilidad de llegar a las instancias decisivas de la competición.



La primera vez que Diego vio acción en la vieja Copa de Europa fue durante la edición 1987/1988, pero la entidad partenopea se topó con Real Madrid y quedó eliminada rápidamente. Tres años después, en la 1990/1991, el conjunto italiano se midió con el Spartak Moscú y luego de igualar 0-0 en la ida, empató también 0-0 en Rusia, pero terminó apeado del torneo tras caer 5-3 en los penales.

3. Ronaldo Nazário

Ronaldo | Alessandro Sabattini/GettyImages

El Fenómeno representó en Europa al PSV, el Barcelona, el Inter, el Madrid y el Milan. A pesar de que entre todos estos clubes juntan por ahora 21 Champions, el otrora "killer" y crack brasileño no pudo conseguir dicho certamen.



Sus números goleadores en la preponderante competición arrojan un total de 16 gritos sagrados en 42 encuentros. Lo que sí pudo darse el placer de obtener fue la antigua Copa UEFA con la camiseta nerazzurri, en la 1997/1998.

4. Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro | PASCAL PAVANI/GettyImages

Pese a salir monarca con Italia del Mundial de 2006 y adueñarse del Balón de Oro de ese año, Cannavaro no alzó ninguna “Orejona” ni con Parma ni en Juventus, y tampoco en el Real Madrid.



Es que el ex capitán de La Nazionale nunca pasó de las semifinales en la UCL, al margen de que debió conformarse con lograr la Copa UEFA para el Parma en 1999, en lo que se refiere al plano internacional a nivel clubes.

5. Francesco Totti

Francesco Totti | Richard Sellers/Allstar/GettyImages



El máximo goleador en la historia de la Roma y campeón del planeta con Italia es otra de las luminarias vitalicias que no coronaron su carrera con el mayor trofeo del viejo continente.



La razón se resume a su lealtad, pues tras toda una vida con La Loba, en la que dicha escuadra pocas veces conformó plantillas competitivas para pelear por la Champions, Totti tampoco quiso cambiar de aires, pese al conocido interés del Real Madrid. Eso sí, ganó el Mundial 2006, la Serie A y la Coppa Italia, esta última en dos oportunidades.

6. Gianluigi Buffon

Gigi Buffon | Eddy LEMAISTRE/GettyImages

"La Orejona" y la Eurocopa terminaron siendo los únicos cetros que se le resistieron al, para muchos, mejor portero de todos los tiempos, y pieza estelar de la Italia dueña del planeta en Alemania 2006. Y lo peor para Gigi es que tuvo que pasar enfrente de la Champions en tres ocasiones, siempre con el uniforme de la Juve, pero sin poder llevársela a casa.



La primera final que perdió fue en 2003 por penales versus el Milan, después en 2015 ante el Barcelona y, finalmente, en el 2017 frente al Madrid.

7. Cesc Fàbregas

Cesc Fàbregas | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Uno de los pocos históricos volantes de la máxima competición continental que jamás festejó una Liga de Campeones, a pesar de actuar en 104 partidos, con una final incluida.



Lamentablemente para el catalán, suplente de lujo de la España acreedora de la Copa del Mundo 2010, era la estrella joven del Arsenal que perdió contra el Barça en el duelo cumbre de París, en 2006, y nunca pudo volver a disputar otro encuentro de dicha magnitud, más allá de unirse al propio club azulgrana durante tres ejercicios, y posteriormente al Chelsea, donde estuvo en cuatro cursos.

8. Kylian Mbappé

Kylian Mbappé | KIRILL KUDRYAVTSEV/GettyImages

Tras cambiar en el verano del 2024 al poderoso PSG por el "Rey de Europa", Real Madrid, Kiki sigue persiguiendo su máximo sueño, una vez haber levantado la Copa del Mundo en Rusia 2018, con protagonismo incluido.



Igualmente, vale recordar que el astro francés quedó muy cerca de levantar la Champions League en la 2019/2020, debido a que los parisinos perdieron 1-0 contra el Bayern Múnich, en una final en la que gozaron de muchas oportunidades para perforar las redes. A sus 26 años, nadie duda de que Mbappé será clave para que los merengues cuanto menos peleen por levantar una nueva "Orejona".

