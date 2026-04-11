Excelentes noticias para Hansi Flick de cara al derbi con el Espanyol
El FC Barcelona tiene el foco puesto en la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Atlético de Madrid, aunque eso no quiere decir que vayan a descuidar LaLiga: en el torneo local están punteros a seis puntos del Real Madrid y con un partido menos, por lo que saben que este encuentro es crucial para ampliar la ventaja a nueve tras la igualdad de los dirigidos por Álvaro Arbeloa ante el Girona en la jornada del viernes.
De cara a todo lo que se viene, Hansi Flick recibió una noticia excelente: Frenkie de Jong, talentoso volante neerlandés y uno de los referentes del plantel, recibió el alta médica de su lesión y se metió en la lista de convocados para enfrentar al Espanyol este sábado en el Spotify Camp Nou.
Su regreso no solamente ayudará a darle variantes al entrenador alemán en este momento tan crítico de la temporada, sino que aliviará el mediocampo para que el míster pueda rotar a los futbolistas para darles descanso pensando en el choque ante el Colchonero del próximo martes, donde deberán revertir un 0-2 sufrido en la ida para soñar con meterse por segunda temporada consecutiva entre los mejores cuatro de Europa.
Hansi Flick: "Es un derbi y quiero ganarlo"
En la previa del choque con el Espanyol, el entrenador del FC Barcelona habló en rueda de prensa: "Todo el mundo sabe lo importante que es para club, afición y equipo. Hay muchos jugadores de La Masía que saben lo que significa. Es un derbi y quiero ganarlo".
"LaLiga es la base y por lo que juegas. Pero el sueño para todo el mundo es la Champions, por esto estamos aquí. En todos los partidos ves que los jugadores están un 5% por encima del 100%. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo del día a día por la liga, pero al final el objetivo, lo más importante, es la Champions", analizó el entrenador Blaugrana.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo