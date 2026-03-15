Skip to main content
Sports Illustrated

FC Barcelona vs Sevilla: previa, predicciones y alineaciones

El equipo de Hansi Flick rescató un empate en su visita a Newcastle y buscará seguir en lo más alto de LaLiga
Bruno Pernigotti|
Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg
Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Julian Finney - UEFA/GettyImages

El FC Barcelona tendrá la difícil tarea de recibir al Sevilla a la espera de la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League. Se espera que Hansi Flick cuide a algún que otro futbolista, pero tampoco puede confiarse demasiado por la corta ventaja que le lleva al Real Madrid en la clasificación de LaLiga.

A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.

Pronóstico SI

El FC Barcelona aprovechará su buen momento en el campeonato español para vencer al equipo de Nervión, que está mirando de reojo la zona de descenso aunque sin tanto compromiso como otros equipos.

Se espera que el equipo de Hansi Flick domine el trámite del partido en general y se imponga por más de un gol de diferencia, con un frente de ataque envidiable contra un equipo que no termina de convencer.

FC Barcelona 3-1 Sevilla

¿A qué hora se juega el FC Barcelona vs Sevilla?

  • Ciudad: Barcelona, España
  • Estadio: Spotify Camp Nou
  • Fecha: domingo 15 de marzo
  • Hora: 10:15 (Estados Unidos), 09:15 (México), 16:15 (España)
  • Árbitro: a confirmar
Camp Nou Construction Development
Camp Nou Construction Development | Alex Caparros/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre FC Barcelona y Sevilla

  • FC Barcelona: 117
  • Empates: 39
  • Sevilla: 46
  • Único partido entre ambos: 05/10/2025 - Sevilla 4-1 FC Barcelona - LaLiga

Últimos cinco partidos

FC Barcelona

Sevilla

Newcastle 1-1 FC Barcelona
10/3/26

Sevilla 1-1 Rayo Vallecano
8/3/26

Athletic Club 0-1 FC Barcelona
7/3/26

Real Betis 2-2 Sevilla
1/3/26

FC Barcelona 3-0 Atlético de Madrid
3/3/26

Getafe 0-1 Sevilla
22/2/26

FC Barcelona 4-1 Villarreal
28/2/26

Sevilla 1-1 Alavés
14/2/26

FC Barcelona 3-0 Levante
22/2/26

Sevilla 1-1 Girona
8/2/26

¿Cómo ver el FC Barcelona vs Sevilla por televisión y streaming online?

País

Canal TV / Streaming Online

Estados Unidos

ESPN Deportes, ESPN Select

México

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

España

DAZN LaLiga, Movistar+

Últimas noticias del FC Barcelona

Los de Hansi Flick supieron sufrir y rescataron un empate valioso: no brillaron en su visita a St. James Park y tuvieron que esperar hasta la adición para igualar el partido ante el Newcastle, con un penal generado por Dani Olmo y con una correcta definición de Lamine Yamal. Ahora, enfrentarán al Sevilla más pensando en la vuelta contra los de Eddie Howe que en el choque en concreto frente a los de Nervión.

Para este compromiso, el entrenador argentino no podrá contar con Jules Koundé, Alejandro Baldé, Frenkie de Jong, Gavi y Andreas Christensen, mientras que Eric Garcia y Robert Lewandowski están en duda.

Newcastle United v Barcelona - UEFA Champions League - Round of Sixteen - First Leg - St James' Park
Newcastle United v Barcelona - UEFA Champions League - Round of Sixteen - First Leg - St James' Park | Owen Humphreys - PA Images/GettyImages

Posible alineación del FC Barcelona contra el Sevilla (4-2-3-1): Joan García; João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Ronald Araújo; Pedri, Marc Bernal; Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal; Ferrán Torres.

Últimas noticias del Sevilla

El equipo de Matías Almeyda marcha décimo cuarto con 31 puntos en LaLiga, ya eliminado de la Copa del Rey y sin actividad en el plano internacional en esta temporada. Está más cerca del descenso que de entrar a una copa de cara a la próxima campaña, aunque ha revertido la urgencia que tenían y están un tanto más relajados respecto a la permanencia.

Para este encuentro, el entrenador no tiene disponibles a Peque Fernández, Kike Salas y Marcão, todos ellos lesionados.

Matias Almeyda
Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Posible alineación del Sevilla contra el FC Barcelona (4-4-2): Odisseas Vlachodimos; José Ángel Carmona, Nemanja Gudelj, Tanguy Nianzou, Cesar Azpilicueta; Oso, Djibril Sow, Lucien Agoumé, Juanlu Sánchez; Alexis Sanchez y Akor Adams.

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

Home/Futbol