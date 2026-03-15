FC Barcelona vs Sevilla: previa, predicciones y alineaciones

El FC Barcelona tendrá la difícil tarea de recibir al Sevilla a la espera de la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League. Se espera que Hansi Flick cuide a algún que otro futbolista, pero tampoco puede confiarse demasiado por la corta ventaja que le lleva al Real Madrid en la clasificación de LaLiga.

A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.

Pronóstico SI

El FC Barcelona aprovechará su buen momento en el campeonato español para vencer al equipo de Nervión, que está mirando de reojo la zona de descenso aunque sin tanto compromiso como otros equipos.

Se espera que el equipo de Hansi Flick domine el trámite del partido en general y se imponga por más de un gol de diferencia, con un frente de ataque envidiable contra un equipo que no termina de convencer.

FC Barcelona 3-1 Sevilla

¿A qué hora se juega el FC Barcelona vs Sevilla?

Ciudad : Barcelona, España

: Barcelona, España Estadio : Spotify Camp Nou

: Spotify Camp Nou Fecha : domingo 15 de marzo

: domingo 15 de marzo Hora : 10:15 (Estados Unidos), 09:15 (México), 16:15 (España)

: 10:15 (Estados Unidos), 09:15 (México), 16:15 (España) Árbitro: a confirmar

Camp Nou Construction Development | Alex Caparros/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre FC Barcelona y Sevilla

FC Barcelona : 117

: 117 Empates : 39

: 39 Sevilla: 46

Único partido entre ambos: 05/10/2025 - Sevilla 4-1 FC Barcelona - LaLiga

Últimos cinco partidos

FC Barcelona Sevilla Newcastle 1-1 FC Barcelona

10/3/26 Sevilla 1-1 Rayo Vallecano

8/3/26 Athletic Club 0-1 FC Barcelona

7/3/26 Real Betis 2-2 Sevilla

1/3/26 FC Barcelona 3-0 Atlético de Madrid

3/3/26 Getafe 0-1 Sevilla

22/2/26 FC Barcelona 4-1 Villarreal

28/2/26 Sevilla 1-1 Alavés

14/2/26 FC Barcelona 3-0 Levante

22/2/26 Sevilla 1-1 Girona

8/2/26

¿Cómo ver el FC Barcelona vs Sevilla por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN LaLiga, Movistar+

Últimas noticias del FC Barcelona

Los de Hansi Flick supieron sufrir y rescataron un empate valioso: no brillaron en su visita a St. James Park y tuvieron que esperar hasta la adición para igualar el partido ante el Newcastle, con un penal generado por Dani Olmo y con una correcta definición de Lamine Yamal. Ahora, enfrentarán al Sevilla más pensando en la vuelta contra los de Eddie Howe que en el choque en concreto frente a los de Nervión.

Para este compromiso, el entrenador argentino no podrá contar con Jules Koundé, Alejandro Baldé, Frenkie de Jong, Gavi y Andreas Christensen, mientras que Eric Garcia y Robert Lewandowski están en duda.

Newcastle United v Barcelona - UEFA Champions League - Round of Sixteen - First Leg - St James' Park | Owen Humphreys - PA Images/GettyImages

Posible alineación del FC Barcelona contra el Sevilla (4-2-3-1): Joan García; João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Ronald Araújo; Pedri, Marc Bernal; Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal; Ferrán Torres.

Últimas noticias del Sevilla

El equipo de Matías Almeyda marcha décimo cuarto con 31 puntos en LaLiga, ya eliminado de la Copa del Rey y sin actividad en el plano internacional en esta temporada. Está más cerca del descenso que de entrar a una copa de cara a la próxima campaña, aunque ha revertido la urgencia que tenían y están un tanto más relajados respecto a la permanencia.

Para este encuentro, el entrenador no tiene disponibles a Peque Fernández, Kike Salas y Marcão, todos ellos lesionados.

Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Posible alineación del Sevilla contra el FC Barcelona (4-4-2): Odisseas Vlachodimos; José Ángel Carmona, Nemanja Gudelj, Tanguy Nianzou, Cesar Azpilicueta; Oso, Djibril Sow, Lucien Agoumé, Juanlu Sánchez; Alexis Sanchez y Akor Adams.

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