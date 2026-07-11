La salida de Ferran Torres del Barcelona va tomando forma. Lo que parecía una posibilidad al comienzo del mercado de fichajes podría hacerse realidad luego de que trascendiera que el PSG y, especialmente, Luis Enrique consideran prioritaria su incorporación. Por eso, el club francés ya trabaja con el entorno del futbolista pensando en cerrar la operación una vez finalice el Mundial.

Ferran mantiene contrato con el Barça hasta 2027 e incluso los culés tenían previsto iniciar charlas para ampliar ese vínculo. Sin embargo, el interés de los parisinos cambió el panorama. Mundo Deportivo informó que existe buena sintonía entre el futbolista y la entidad de Francia, aunque desde Cataluña aseguran que todavía no recibieron una propuesta formal para negociar el traspaso.

El interés del campeón de la Champions League no apareció de un día para otro. Según L'Equipe, el PSG sigue la evolución del atacante desde hace unas semanas debido a la incertidumbre que rodea el futuro de Bradley Barcola. El extremo francés todavía no renovó su contrato y tanto el Liverpool, como el Arsenal y el Bayern Múnich lo están monitoreando. El club fijó una valoración cercana a los 150 millones de euros para dejar salir al internacional francés.

💣💥Ferran Torres ha dado su visto bueno a un traspaso al PSG después del Mundial, quiere el movimiento.



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Esa situación convirtió a Ferran en una de las principales opciones para reforzar el ataque del equipo de Luis Enrique. Al DT le serviría tener a alguien de su máxima confianza allí, y al español lo conoce bien, ya que lo dirigió durante su etapa al frente de la selección de España y considera que encaja en su idea futbolística.

El Barça tampoco descarta una venta si recibe una propuesta acorde a sus pretensiones económicas. El delantero de 26 años viene de completar una campaña con 16 goles en 33 partidos de LaLiga, pero la llegada de Anthony Gordon, el inminente fichaje de Karim Adeyemi y el interés del club azulgrana por incorporar a Julián Álvarez reducen sus perspectivas de protagonismo durante la próxima temporada.

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Antes del comienzo del Mundial, Ferran evitó confirmar cuál será su destino. Consultado sobre la posibilidad de seguir en el Barcelona, respondió "Yo me veo mañana jugando el partido contra Cabo Verde", expresó. En otra comparecencia también dejó de lado cualquier comentario sobre el mercado y afirmó "Ni lo sé, ni me importa. Lo externo ahora no es importante", dijo.