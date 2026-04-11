El FC Barcelona cada vez se acerca más a su vigésimo noveno título de LaLiga. La escuadra culé se impuso este fin de semana al Espanyol por marcador de 4-1 y llegó a 79 puntos en la temporada, a nueve unidades del Real Madrid a falta de siete partidos por disputarse.

Ferran Torres, con un doblete, Lamine Yamal y Marcus Rashford fueron los encargados de anotar ante los Periquitos y conseguir su vigésima sexta victoria en la presente campaña de la primera división española.

Con sus dos goles frente al Espanyol, Ferran rompió una sequía goleadora que cargaba desde el 31 de enero, fecha en que le anotó al Elche. El delantero español sumaba 15 duelos sin poder marcar, tomando en cuenta sus partidos con club y selección.

EL DERBI ÉS BLAUGRANA!!! 💙❤️ pic.twitter.com/3cK4Sx8MHc — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 11, 2026

El jugador de 26 años ha tenido un buen rendimiento durante la temporada 2025/2026. Ha disputado un total de 43 partidos con el FC Barcelona en todas las competencias (LaLiga, Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España) anotando 17 ocasiones y dando una asistencia.

¿El Barcelona podría llegar como campeón de LaLiga al Clásico?

El Barcelona y el Real Madrid se verán las caras el próximo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou. El cuadro dirigido por Hansi Flick podría llegar como campeón para este clásico ante la escuadra merengue.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ESPANYOL | JOSEP LAGO/GettyImages

En caso de que los culés ganen sus partidos ante el Celta de Vigo, Getafe y Osasuna, llegarían a 88 puntos y se coronarían campeones del futbol español independientemente de los resultados que pueda cosechar el Real Madrid.

Aunque el Barcelona está muy cerca de coronarse campeón de LaLiga, la prioridad del club es remontar el marcador de 2-0 en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA ante el Atlético de Madrid.