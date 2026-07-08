Fichajes Liga MX 2026: altas y bajas oficiales de todos los equipos para el Apertura 2026

Una nueva temporada de la Liga MX está a punto de comenzar: el torneo Apertura 2026 arrancará el próximo jueves 16 de julio. A partir de esta edición, el torneo mexicano contará con 18 clubes tras la inclusión del Atlante.

De cara a este nuevo torneo, los equipos del futbol mexicano harán un esfuerzo para fortalecer sus plantillas y pelear por quedar en los primeros lugares. A continuación te compartimos las altas y bajas que se han registrado para el Apertura 2026.

Futbol de estufa para el Apertura 2026

América

Altas

Jugador Club de procedencia Estado Guillermo Almada (DT) Real Oviedo Oficial

Bajas

Jugador Club destino Estado André Jardine Agente Libre Oficial Cristian Calderón Pumas Oficial Néstor Araujo Agente Libre Oficial

Rumores

Jugador Club Estado Samuel Moutoussamy (alta) Atromitos FC Interés Federico Viñas (alta) Real Oviedo Interés Nelson Deossa (alta) Real Betis Interés Rodrigo Dourado (baja) Sao Paulo Interés Víctor Dávila (baja) - No entra en planes

El Club América se encuentra en un período de reconstrucción después de una campaña decepcionante en el Clausura 2026. André Jardine, quien consiguió el tricampeonato de la Liga MX con las Águilas, dejó el banquillo y en su lugar llegó Guillermo Almada, con experiencia en Santos Laguna y Pachuca. Santiago Baños, presidente deportivo del cuadro azulcrema, ha prometido al menos cuatro refuerzos para el equipo capitalino.

Atlante

Altas

Jugador Club de procedencia Estado Miguel Herrera (DT) Agente libre Oficial Diego Bagui Xolos de Tijuana Oficial Joaquín Moxica Monterrey Oficial Paolo Adame Mazatlán Oficial Gustavo Sánchez Monterrey Oficial Óscar Jiménez León Oficial Jhojan Julio Querétaro Oficial Eduardo Tercero Tigres Oficial

Bajas

Rumores

Atlas

Altas

Jugador Club de procedencia Estado Ryan Mmaee Omonia Nicosia Oficial Milton Valenzuela Independiente de Avellaneda Oficial Luís Henriques de Barros Lopes 'Duk' Leganés Oficial Luis Esteves Gil Vicente Oficial

Bajas

Jugador Club destino Estado Eduardo Aguirre Santos Laguna Oficial Diego González Santos Laguna Oficial Róber Pier Agente libre Oficial Gustavo del Prete Agente libre Oficial

Atlético de San Luis

Altas

Jugador Club de procedencia Estado Diego Mejía (DT) Agente libre Oficial Ronaldo Nájera Atlético Madrileño (fin de préstamo) Oficial

Chivas de Guadalajara

Altas

Jugador Club de procedencia Estado Jordan Carrillo Santos Laguna Oficial Kevin Castañeda Xolos de Tijuana Oficial

Bajas

Jugador Club destino Estado Erick Gutiérrez Toluca Oficial Gilberto Sepúlveda FC Juárez (préstamo) Oficial Yael Padilla Xolos (préstamo) Oficial Diego Ochoa Necaxa (préstamo) Oficial

Rumores

Jugador Club Estado Denzell García (alta) FC Juárez Interés

Chivas de Guadalajara mentiene su proyecto bajo el liderazgo de Gabriel Milito. El Rebaño Sagrado sumó a dos de los futbolistas mexicanos con más proyección: Jordan Carrillo y Kevin Castañeda. Hasta el momento se ha confirmado la salida de Erick Gutiérrez, quien no contó para Milito en el Clausura 2026, y Gilberto Sepúlveda.

Cruz Azul

Altas

Jugador Club de procedencia Estado Juan José Calero Venados FC Oficial

Rumores

Jugador Club Estado Alan Montes (altas) Serikspor Avanzado César Montes (altas) Lokomotiv Interés Erik Lira (baja) Girona, Troyes Interés

Cruz Azul buscará el bicampeonato en el Apertura 2026 de la Liga MX. Joel Huiqui adelantó que buscará mantener la base del equipo que consiguió la novena y tratará de conseguir fichajes en posiciones clave. Erik Lira, tras su gran actuación en el Mundial 2026, podría salir en este mercado de verano.

FC Juárez

Altas

Jugador Club de procedencia Estado Gilberto Sepúlveda Chivas (préstamo) Oficial Lucas Romero Tacuary Football Oficial

Bajas

Jugador Club destino Estado Rodolfo Pizarro Pachuca Oficial

Gallos Blancos de Querétaro

Bajas

Jugador Club destino Estado Eduardo Armenta Agente libre Oficial Fernando González Peña Agente libre Oficial Jaime Gómez Agente libre Oficial Jhojan Julio Atlante Oficial Lucas Rodríguez Agente libre Oficial Luis Gutiérrez Agente libre Oficial Luis Villegas Agente libre Oficial

León

Bajas

Jugador Club destino Estado Óscar Jiménez Atlante Oficial

Necaxa

Altas

Jugador Club de procedencia Estado Pedro Pedraza Pachuca Oficial Diego Ochoa Chivas de Guadalajara Oficial

Bajas

Jugador Club destino Estado Ezequiel Unsaín Talleres de Córdoba Oficial

Pachuca

Altas

Jugador Club de procedencia Estado Benjamín Mora (DT) Agente libre Oficial Rodolfo Pizarro FC Juárez Oficial Mauricio Isaís León Oficial Francisco Venegas Querétaro Oficial

Bajas

Jugador Club Estado Luis Quiñones América de Cali Oficial

Puebla

Altas

Jugador Club Estado Gerardo Espinoza (DT) Agente Libre Oficial Lucas Camilo Botafogo Oficial Luifer Hernández Cúcuta Oficial

Bajas

Jugador Club destino Estado Esteban Lozano América (fin de préstamo) Oficial Angelo Araos Agente libre Oficial Owen González Pachuca (fin de préstamo) Oficial Pablo Gamarra Argentinos Juniors (fin de préstamo) Oficial Miguel Ramírez América (fin de préstamo) Oficial

Monterrey

Altas

Jugador Club de procedencia Estado Matías Almeyda (DT) Agente libre Oficial Diego Rossi Columbus Crew Oficial

Bajas

Jugador Club de destino Estado Sergio Canales Agente libre Oficial Anthony Martial Agente libre Oficial Joaquín Moxica Atlante Oficial Gustavo Sánchez Atlante Oficial

Rumores

Jugador Club Estado César Montes (alta) Lokomotiv Interés Diego Luna Real Salt Lake Interés

Después de varios años sin competir por el título, Rayados de Monterrey busca regresar a los primeros lugares de la Liga MX. La directiva regiomontana apostó por Matías Almeyda para liderar este nuevo proyecto. El cuadro albiazul ya no contará con Sergio Canales para la próxima campaña y tampoco con Anthony Martial. El español fue la figura de los norteños desde su llegada en julio de 2023, mientras que el francés tuvo un paso gris.

Santos Laguna

Altas

Jugador Club de procedencia Estado Renato Paiva (DT) Santos Laguna Oficial Mauricio Cuevas LA Galaxy Oficial Eduardo Aguirre Atlas Oficial Diego González Atlas Oficial Felipe Sánchez Astrolog Schalke 04 Oficial

Bajas

Jugador Club destino Estado Jordan Carrillo Chivas de Guadalajara Oficial

Rumores

Tigres

Bajas

Jugador Club destino Estado André Pierre Gignac Agente Libre Oficial Eduardo Tercero Atlante Oficial

Rumores

Jugador Club Estado Ángel Correa River Plate Jugador busca forzar su salida Rodrigo Aguirre Boca Juniors Interés

Tigres arrancará una nueva etapa en el Apertura 2026. El cuadro de la UANL vivirá una era post-André Pierre Gignac. Además de este duro golpe, los felinos podrían sufrir la baja de Ángel Correa, quien está siendo cortejado por River Plate y buscaría forzar su salida del club. Hasta el momento, los felinos no han oficializado ninguna alta en este mercado de fichajes.

Toluca

Altas

Jugador Club de procedencia Estado Víctor Guzmán Agente libre Oficial Erick Gutiérrez Chivas de Guadalajara Oficial

Bajas

Jugador Club destino Estado Sebastián Córdova Pumas Oficial

Rumores

Pumas

Altas

Jugador Club de procedencia Estado Esteban Solari (DT) Pachuca Oficial Cristian Calderón América Oficial Sebastián Córdova Toluca Oficial

Bajas

Jugador Club destino Estado Efraín Juárez (DT) Győri ETO Oficial Jordan Carrillo Chivas de Guadalajara Oficial

Rumores

Xolos de Tijuana

Altas

Jugador Club de procedencia Estado Yael Padilla Chivas de Guadalajara Oficial

Bajas

Jugador Club destino Estado Kevin Castañeda Chivas de Guadalajara Oficial Diego Bagui Atlante Oficial

Rumores

Jugador Club Estado Gilberto Mora Liverpool, Arsenal Interés, etapa temprana