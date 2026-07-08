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Sports Illustrated

Fichajes Liga MX 2026: altas y bajas oficiales de todos los equipos para el Apertura 2026

Mantente al día con el futbol de estufa: descubre las contrataciones y movimientos de los 18 clubes del futbol mexicano
Uriel Salmerón García|
FBL-MEX-PUMAS-CRUZ AZUL
FBL-MEX-PUMAS-CRUZ AZUL | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Una nueva temporada de la Liga MX está a punto de comenzar: el torneo Apertura 2026 arrancará el próximo jueves 16 de julio. A partir de esta edición, el torneo mexicano contará con 18 clubes tras la inclusión del Atlante.

De cara a este nuevo torneo, los equipos del futbol mexicano harán un esfuerzo para fortalecer sus plantillas y pelear por quedar en los primeros lugares. A continuación te compartimos las altas y bajas que se han registrado para el Apertura 2026.

Futbol de estufa para el Apertura 2026

  1. América
  2. Atlante
  3. Atlas
  4. Atlético de San Luis
  5. Chivas de Guadalajara
  6. Cruz Azul
  7. FC Juárez
  8. Gallos Blancos de Querétaro
  9. León
  10. Necaxa
  11. Pachuca
  12. Puebla
  13. Monterrey
  14. Santos Laguna
  15. Tigres
  16. Toluca
  17. Pumas
  18. Xolos de Tijuana

América

Altas

Jugador

Club de procedencia

Estado

Guillermo Almada (DT)

Real Oviedo

Oficial

Bajas

Jugador

Club destino

Estado

André Jardine

Agente Libre

Oficial

Cristian Calderón

Pumas

Oficial

Néstor Araujo

Agente Libre

Oficial

Rumores

Jugador

Club

Estado

Samuel Moutoussamy (alta)

Atromitos FC

Interés

Federico Viñas (alta)

Real Oviedo

Interés

Nelson Deossa (alta)

Real Betis

Interés

Rodrigo Dourado (baja)

Sao Paulo

Interés

Víctor Dávila (baja)

-

No entra en planes

El Club América se encuentra en un período de reconstrucción después de una campaña decepcionante en el Clausura 2026. André Jardine, quien consiguió el tricampeonato de la Liga MX con las Águilas, dejó el banquillo y en su lugar llegó Guillermo Almada, con experiencia en Santos Laguna y Pachuca. Santiago Baños, presidente deportivo del cuadro azulcrema, ha prometido al menos cuatro refuerzos para el equipo capitalino.

Atlante

Altas

Jugador

Club de procedencia

Estado

Miguel Herrera (DT)

Agente libre

Oficial

Diego Bagui

Xolos de Tijuana

Oficial

Joaquín Moxica

Monterrey

Oficial

Paolo Adame

Mazatlán

Oficial

Gustavo Sánchez

Monterrey

Oficial

Óscar Jiménez

León

Oficial

Jhojan Julio

Querétaro

Oficial

Eduardo Tercero

Tigres

Oficial

Bajas

Rumores

Atlas

Altas

Jugador

Club de procedencia

Estado

Ryan Mmaee

Omonia Nicosia

Oficial

Milton Valenzuela

Independiente de Avellaneda

Oficial

Luís Henriques de Barros Lopes 'Duk'

Leganés

Oficial

Luis Esteves

Gil Vicente

Oficial

Bajas

Jugador

Club destino

Estado

Eduardo Aguirre

Santos Laguna

Oficial

Diego González

Santos Laguna

Oficial

Róber Pier

Agente libre

Oficial

Gustavo del Prete

Agente libre

Oficial

Atlético de San Luis

Altas

Jugador

Club de procedencia

Estado

Diego Mejía (DT)

Agente libre

Oficial

Ronaldo Nájera

Atlético Madrileño (fin de préstamo)

Oficial

Chivas de Guadalajara

Altas

Jugador

Club de procedencia

Estado

Jordan Carrillo

Santos Laguna

Oficial

Kevin Castañeda

Xolos de Tijuana

Oficial

Bajas

Jugador

Club destino

Estado

Erick Gutiérrez

Toluca

Oficial

Gilberto Sepúlveda

FC Juárez (préstamo)

Oficial

Yael Padilla

Xolos (préstamo)

Oficial

Diego Ochoa

Necaxa (préstamo)

Oficial

Rumores

Jugador

Club

Estado

Denzell García (alta)

FC Juárez

Interés

Chivas de Guadalajara mentiene su proyecto bajo el liderazgo de Gabriel Milito. El Rebaño Sagrado sumó a dos de los futbolistas mexicanos con más proyección: Jordan Carrillo y Kevin Castañeda. Hasta el momento se ha confirmado la salida de Erick Gutiérrez, quien no contó para Milito en el Clausura 2026, y Gilberto Sepúlveda.

Cruz Azul

Altas

Jugador

Club de procedencia

Estado

Juan José Calero

Venados FC

Oficial

Rumores

Jugador

Club

Estado

Alan Montes (altas)

Serikspor

Avanzado

César Montes (altas)

Lokomotiv

Interés

Erik Lira (baja)

Girona, Troyes

Interés

Cruz Azul buscará el bicampeonato en el Apertura 2026 de la Liga MX. Joel Huiqui adelantó que buscará mantener la base del equipo que consiguió la novena y tratará de conseguir fichajes en posiciones clave. Erik Lira, tras su gran actuación en el Mundial 2026, podría salir en este mercado de verano.

FC Juárez

Altas

Jugador

Club de procedencia

Estado

Gilberto Sepúlveda

Chivas (préstamo)

Oficial

Lucas Romero

Tacuary Football

Oficial

Bajas

Jugador

Club destino

Estado

Rodolfo Pizarro

Pachuca

Oficial

Gallos Blancos de Querétaro

Bajas

Jugador

Club destino

Estado

Eduardo Armenta

Agente libre

Oficial

Fernando González Peña

Agente libre

Oficial

Jaime Gómez

Agente libre

Oficial

Jhojan Julio

Atlante

Oficial

Lucas Rodríguez

Agente libre

Oficial

Luis Gutiérrez

Agente libre

Oficial

Luis Villegas

Agente libre

Oficial

León

Bajas

Jugador

Club destino

Estado

Óscar Jiménez

Atlante

Oficial

Necaxa

Altas

Jugador

Club de procedencia

Estado

Pedro Pedraza

Pachuca

Oficial

Diego Ochoa

Chivas de Guadalajara

Oficial

Bajas

Jugador

Club destino

Estado

Ezequiel Unsaín

Talleres de Córdoba

Oficial

Pachuca

Altas

Jugador

Club de procedencia

Estado

Benjamín Mora (DT)

Agente libre

Oficial

Rodolfo Pizarro

FC Juárez

Oficial

Mauricio Isaís

León

Oficial

Francisco Venegas

Querétaro

Oficial

Bajas

Jugador

Club

Estado

Luis Quiñones

América de Cali

Oficial

Puebla

Altas

Jugador

Club

Estado

Gerardo Espinoza (DT)

Agente Libre

Oficial

Lucas Camilo

Botafogo

Oficial

Luifer Hernández

Cúcuta

Oficial

Bajas

Jugador

Club destino

Estado

Esteban Lozano

América (fin de préstamo)

Oficial

Angelo Araos

Agente libre

Oficial

Owen González

Pachuca (fin de préstamo)

Oficial

Pablo Gamarra

Argentinos Juniors (fin de préstamo)

Oficial

Miguel Ramírez

América (fin de préstamo)

Oficial

Monterrey

Altas

Jugador

Club de procedencia

Estado

Matías Almeyda (DT)

Agente libre

Oficial

Diego Rossi

Columbus Crew

Oficial

Bajas

Jugador

Club de destino

Estado

Sergio Canales

Agente libre

Oficial

Anthony Martial

Agente libre

Oficial

Joaquín Moxica

Atlante

Oficial

Gustavo Sánchez

Atlante

Oficial

Rumores

Jugador

Club

Estado

César Montes (alta)

Lokomotiv

Interés

Diego Luna

Real Salt Lake

Interés

Después de varios años sin competir por el título, Rayados de Monterrey busca regresar a los primeros lugares de la Liga MX. La directiva regiomontana apostó por Matías Almeyda para liderar este nuevo proyecto. El cuadro albiazul ya no contará con Sergio Canales para la próxima campaña y tampoco con Anthony Martial. El español fue la figura de los norteños desde su llegada en julio de 2023, mientras que el francés tuvo un paso gris.

Santos Laguna

Altas

Jugador

Club de procedencia

Estado

Renato Paiva (DT)

Santos Laguna

Oficial

Mauricio Cuevas

LA Galaxy

Oficial

Eduardo Aguirre

Atlas

Oficial

Diego González

Atlas

Oficial

Felipe Sánchez Astrolog

Schalke 04

Oficial

Bajas

Jugador

Club destino

Estado

Jordan Carrillo

Chivas de Guadalajara

Oficial

Rumores

Tigres

Bajas

Jugador

Club destino

Estado

André Pierre Gignac

Agente Libre

Oficial

Eduardo Tercero

Atlante

Oficial

Rumores

Jugador

Club

Estado

Ángel Correa

River Plate

Jugador busca forzar su salida

Rodrigo Aguirre

Boca Juniors

Interés

Tigres arrancará una nueva etapa en el Apertura 2026. El cuadro de la UANL vivirá una era post-André Pierre Gignac. Además de este duro golpe, los felinos podrían sufrir la baja de Ángel Correa, quien está siendo cortejado por River Plate y buscaría forzar su salida del club. Hasta el momento, los felinos no han oficializado ninguna alta en este mercado de fichajes.

Toluca

Altas

Jugador

Club de procedencia

Estado

Víctor Guzmán

Agente libre

Oficial

Erick Gutiérrez

Chivas de Guadalajara

Oficial

Bajas

Jugador

Club destino

Estado

Sebastián Córdova

Pumas

Oficial

Rumores

Pumas

Altas

Jugador

Club de procedencia

Estado

Esteban Solari (DT)

Pachuca

Oficial

Cristian Calderón

América

Oficial

Sebastián Córdova

Toluca

Oficial

Bajas

Jugador

Club destino

Estado

Efraín Juárez (DT)

Győri ETO

Oficial

Jordan Carrillo

Chivas de Guadalajara

Oficial

Rumores

Xolos de Tijuana

Altas

Jugador

Club de procedencia

Estado

Yael Padilla

Chivas de Guadalajara

Oficial

Bajas

Jugador

Club destino

Estado

Kevin Castañeda

Chivas de Guadalajara

Oficial

Diego Bagui

Atlante

Oficial

Rumores

Jugador

Club

Estado

Gilberto Mora

Liverpool, Arsenal

Interés, etapa temprana

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Published | Modified
Uriel Salmerón García
URIEL SALMERÓN GARCÍA

Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.

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