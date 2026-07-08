Fichajes Liga MX 2026: altas y bajas oficiales de todos los equipos para el Apertura 2026
Una nueva temporada de la Liga MX está a punto de comenzar: el torneo Apertura 2026 arrancará el próximo jueves 16 de julio. A partir de esta edición, el torneo mexicano contará con 18 clubes tras la inclusión del Atlante.
De cara a este nuevo torneo, los equipos del futbol mexicano harán un esfuerzo para fortalecer sus plantillas y pelear por quedar en los primeros lugares. A continuación te compartimos las altas y bajas que se han registrado para el Apertura 2026.
Futbol de estufa para el Apertura 2026
- América
- Atlante
- Atlas
- Atlético de San Luis
- Chivas de Guadalajara
- Cruz Azul
- FC Juárez
- Gallos Blancos de Querétaro
- León
- Necaxa
- Pachuca
- Puebla
- Monterrey
- Santos Laguna
- Tigres
- Toluca
- Pumas
- Xolos de Tijuana
América
Altas
Jugador
Club de procedencia
Estado
Guillermo Almada (DT)
Real Oviedo
Oficial
Bajas
Jugador
Club destino
Estado
André Jardine
Agente Libre
Oficial
Cristian Calderón
Pumas
Oficial
Néstor Araujo
Agente Libre
Oficial
Rumores
Jugador
Club
Estado
Samuel Moutoussamy (alta)
Atromitos FC
Interés
Federico Viñas (alta)
Real Oviedo
Interés
Nelson Deossa (alta)
Real Betis
Interés
Rodrigo Dourado (baja)
Sao Paulo
Interés
Víctor Dávila (baja)
-
No entra en planes
El Club América se encuentra en un período de reconstrucción después de una campaña decepcionante en el Clausura 2026. André Jardine, quien consiguió el tricampeonato de la Liga MX con las Águilas, dejó el banquillo y en su lugar llegó Guillermo Almada, con experiencia en Santos Laguna y Pachuca. Santiago Baños, presidente deportivo del cuadro azulcrema, ha prometido al menos cuatro refuerzos para el equipo capitalino.
Atlante
Altas
Jugador
Club de procedencia
Estado
Miguel Herrera (DT)
Agente libre
Oficial
Diego Bagui
Xolos de Tijuana
Oficial
Joaquín Moxica
Monterrey
Oficial
Paolo Adame
Mazatlán
Oficial
Gustavo Sánchez
Monterrey
Oficial
Óscar Jiménez
León
Oficial
Jhojan Julio
Querétaro
Oficial
Eduardo Tercero
Tigres
Oficial
Bajas
Rumores
Atlas
Altas
Jugador
Club de procedencia
Estado
Ryan Mmaee
Omonia Nicosia
Oficial
Milton Valenzuela
Independiente de Avellaneda
Oficial
Luís Henriques de Barros Lopes 'Duk'
Leganés
Oficial
Luis Esteves
Gil Vicente
Oficial
Bajas
Jugador
Club destino
Estado
Eduardo Aguirre
Santos Laguna
Oficial
Diego González
Santos Laguna
Oficial
Róber Pier
Agente libre
Oficial
Gustavo del Prete
Agente libre
Oficial
Atlético de San Luis
Altas
Jugador
Club de procedencia
Estado
Diego Mejía (DT)
Agente libre
Oficial
Ronaldo Nájera
Atlético Madrileño (fin de préstamo)
Oficial
Chivas de Guadalajara
Altas
Jugador
Club de procedencia
Estado
Jordan Carrillo
Santos Laguna
Oficial
Kevin Castañeda
Xolos de Tijuana
Oficial
Bajas
Jugador
Club destino
Estado
Erick Gutiérrez
Toluca
Oficial
Gilberto Sepúlveda
FC Juárez (préstamo)
Oficial
Yael Padilla
Xolos (préstamo)
Oficial
Diego Ochoa
Necaxa (préstamo)
Oficial
Rumores
Jugador
Club
Estado
Denzell García (alta)
FC Juárez
Interés
Chivas de Guadalajara mentiene su proyecto bajo el liderazgo de Gabriel Milito. El Rebaño Sagrado sumó a dos de los futbolistas mexicanos con más proyección: Jordan Carrillo y Kevin Castañeda. Hasta el momento se ha confirmado la salida de Erick Gutiérrez, quien no contó para Milito en el Clausura 2026, y Gilberto Sepúlveda.
Cruz Azul
Altas
Jugador
Club de procedencia
Estado
Juan José Calero
Venados FC
Oficial
Rumores
Jugador
Club
Estado
Alan Montes (altas)
Serikspor
Avanzado
César Montes (altas)
Lokomotiv
Interés
Erik Lira (baja)
Girona, Troyes
Interés
Cruz Azul buscará el bicampeonato en el Apertura 2026 de la Liga MX. Joel Huiqui adelantó que buscará mantener la base del equipo que consiguió la novena y tratará de conseguir fichajes en posiciones clave. Erik Lira, tras su gran actuación en el Mundial 2026, podría salir en este mercado de verano.
FC Juárez
Altas
Jugador
Club de procedencia
Estado
Gilberto Sepúlveda
Chivas (préstamo)
Oficial
Lucas Romero
Tacuary Football
Oficial
Bajas
Jugador
Club destino
Estado
Rodolfo Pizarro
Pachuca
Oficial
Gallos Blancos de Querétaro
Bajas
Jugador
Club destino
Estado
Eduardo Armenta
Agente libre
Oficial
Fernando González Peña
Agente libre
Oficial
Jaime Gómez
Agente libre
Oficial
Jhojan Julio
Atlante
Oficial
Lucas Rodríguez
Agente libre
Oficial
Luis Gutiérrez
Agente libre
Oficial
Luis Villegas
Agente libre
Oficial
León
Bajas
Jugador
Club destino
Estado
Óscar Jiménez
Atlante
Oficial
Necaxa
Altas
Jugador
Club de procedencia
Estado
Pedro Pedraza
Pachuca
Oficial
Diego Ochoa
Chivas de Guadalajara
Oficial
Bajas
Jugador
Club destino
Estado
Ezequiel Unsaín
Talleres de Córdoba
Oficial
Pachuca
Altas
Jugador
Club de procedencia
Estado
Benjamín Mora (DT)
Agente libre
Oficial
Rodolfo Pizarro
FC Juárez
Oficial
Mauricio Isaís
León
Oficial
Francisco Venegas
Querétaro
Oficial
Bajas
Jugador
Club
Estado
Luis Quiñones
América de Cali
Oficial
Puebla
Altas
Jugador
Club
Estado
Gerardo Espinoza (DT)
Agente Libre
Oficial
Lucas Camilo
Botafogo
Oficial
Luifer Hernández
Cúcuta
Oficial
Bajas
Jugador
Club destino
Estado
Esteban Lozano
América (fin de préstamo)
Oficial
Angelo Araos
Agente libre
Oficial
Owen González
Pachuca (fin de préstamo)
Oficial
Pablo Gamarra
Argentinos Juniors (fin de préstamo)
Oficial
Miguel Ramírez
América (fin de préstamo)
Oficial
Monterrey
Altas
Jugador
Club de procedencia
Estado
Matías Almeyda (DT)
Agente libre
Oficial
Diego Rossi
Columbus Crew
Oficial
Bajas
Jugador
Club de destino
Estado
Sergio Canales
Agente libre
Oficial
Anthony Martial
Agente libre
Oficial
Joaquín Moxica
Atlante
Oficial
Gustavo Sánchez
Atlante
Oficial
Rumores
Jugador
Club
Estado
César Montes (alta)
Lokomotiv
Interés
Diego Luna
Real Salt Lake
Interés
Después de varios años sin competir por el título, Rayados de Monterrey busca regresar a los primeros lugares de la Liga MX. La directiva regiomontana apostó por Matías Almeyda para liderar este nuevo proyecto. El cuadro albiazul ya no contará con Sergio Canales para la próxima campaña y tampoco con Anthony Martial. El español fue la figura de los norteños desde su llegada en julio de 2023, mientras que el francés tuvo un paso gris.
Santos Laguna
Altas
Jugador
Club de procedencia
Estado
Renato Paiva (DT)
Santos Laguna
Oficial
Mauricio Cuevas
LA Galaxy
Oficial
Eduardo Aguirre
Atlas
Oficial
Diego González
Atlas
Oficial
Felipe Sánchez Astrolog
Schalke 04
Oficial
Bajas
Jugador
Club destino
Estado
Jordan Carrillo
Chivas de Guadalajara
Oficial
Rumores
Tigres
Bajas
Jugador
Club destino
Estado
André Pierre Gignac
Agente Libre
Oficial
Eduardo Tercero
Atlante
Oficial
Rumores
Jugador
Club
Estado
Ángel Correa
River Plate
Jugador busca forzar su salida
Rodrigo Aguirre
Boca Juniors
Interés
Tigres arrancará una nueva etapa en el Apertura 2026. El cuadro de la UANL vivirá una era post-André Pierre Gignac. Además de este duro golpe, los felinos podrían sufrir la baja de Ángel Correa, quien está siendo cortejado por River Plate y buscaría forzar su salida del club. Hasta el momento, los felinos no han oficializado ninguna alta en este mercado de fichajes.
Toluca
Altas
Jugador
Club de procedencia
Estado
Víctor Guzmán
Agente libre
Oficial
Erick Gutiérrez
Chivas de Guadalajara
Oficial
Bajas
Jugador
Club destino
Estado
Sebastián Córdova
Pumas
Oficial
Rumores
Pumas
Altas
Jugador
Club de procedencia
Estado
Esteban Solari (DT)
Pachuca
Oficial
Cristian Calderón
América
Oficial
Sebastián Córdova
Toluca
Oficial
Bajas
Jugador
Club destino
Estado
Efraín Juárez (DT)
Győri ETO
Oficial
Jordan Carrillo
Chivas de Guadalajara
Oficial
Rumores
Xolos de Tijuana
Altas
Jugador
Club de procedencia
Estado
Yael Padilla
Chivas de Guadalajara
Oficial
Bajas
Jugador
Club destino
Estado
Kevin Castañeda
Chivas de Guadalajara
Oficial
Diego Bagui
Atlante
Oficial
Rumores
Jugador
Club
Estado
Gilberto Mora
Liverpool, Arsenal
Interés, etapa temprana
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.