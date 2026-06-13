No hacía falta prender una plataforma de streaming para ver la serie del verano. O, mejor dicho, la telenovela del verano. Lo que sí, aparentemente, ya fue cancelada. Según informó Fabrizio Romano, el entorno de Julián Álvarez recibió con mucha frialdad las intenciones del Real Madrid y cualquier posibilidad de un desembarco en el Merengue quedó cerrada.

La operación comenzó durante la campaña electoral de Florentino Pérez. El presidente del club blanco cumplió su promesa de intentar incorporar a un galáctico y realizó una llamada al Atlético de Madrid con una propuesta de 150 millones de euros por el argentino.

Presidential Election Day At Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

La respuesta del conjunto rojiblanco nunca abrió una puerta. Es más, desde el Atleti se remitieron a una cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros y acompañaron esa postura con publicaciones en redes sociales dirigidas a su rival.

Con el paso de los días se sumó un dato más con respecto a todo este embrollo. Romano aseguró que el entorno de Julián se mostró muy indiferente con el interés madridista y terminó por rechazar cualquier opción presente o futura. La posibilidad quedó automáticamente descartada, obligando a Pérez a renunciar a sus intenciones de ficharlo.

⛔️🇪🇸🇦🇷 FLORENTINO PÉREZ RENUNCIA A LAS INTENCIONES DE FICHAR A JULIÁN ÁLVAREZ.



El entorno del jugador ha sido MUY FRÍO con las intenciones del Real Madrid y se CERRARON TODAS LAS POSIBILIDADES. ⚠️



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/XqmS5Ox4ij — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 13, 2026

Según su mismo entorno, el futbolista desea concentrarse en el Mundial con Argentina y evitar cualquier tipo de declaración vinculada con su futuro. También se hizo referencia al hecho de que utilizaron su figura durante el proceso electoral del Merengue, situación que generó malestar alrededor del jugador.

Mientras todo esto se desarrollaba, aparecieron cuestionamientos sobre la maniobra. Una de las opiniones al respecto es la de Joan Batlle en Sport, quien sostuvo que "Florentino ya no ficha lo que quiere". "Con lo de Julián, el presidente del Madrid no ha hecho ningún daño al Barcelona, más bien le ha hecho un favor", señaló el periodista.

Argentina Portraits - FIFA World Cup 2026 | Florencia Tan Jun - FIFA/GettyImages

El caso de Álvarez tampoco fue el único que salió a la luz en relación con la política de fichajes del club capitalino. De hecho, y desde hace más de dos meses, circulan los nombres de futbolistas como Nico Schlotterbeck, Josko Gvardiol, Mateus Fernandes y Enzo Fernández que, a su vez, pasaron a requerir cifras muy superiores durante las conversaciones por un posible traspaso.

Por ahora, la carpeta de Julián quedó archivada en las oficinas del Santiago Bernabéu y al Real Madrid no le quedará otra que dirigir sus esfuerzos hacia otros objetivos para reforzar un equipo que viene golpeado.