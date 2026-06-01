Florentino Pérez endurece su postura contra el FC Barcelona

Las tensiones entre el Real Madrid y el FC Barcelona sumaron un nuevo capítulo luego de las recientes declaraciones de Florentino Pérez.

Durante una conferencia pública, el presidente merengue recordó que en el pasado defendía la idea de que las dos entidades más poderosas del fútbol español debían colaborar en beneficio del deporte y de LaLiga. Sin embargo, aseguró que esa visión se modificó cuando salieron a la luz los pagos realizados durante años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

🚨 Florentino Pérez: “I said Real Madrid and Barca should help each other? If Barça were a normal club, why wouldn't we help each other? But when you find out they've been paying the vice president of the referees' association for 20 years…”.



“That's when I changed, and I was… pic.twitter.com/xxbIgh0dh0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026

Un antes y un después

Según explicó Florentino, el escándalo provocó una ruptura definitiva en su percepción sobre el Barcelona. Incluso afirmó que fue uno de los primeros dirigentes en mostrar públicamente su rechazo a la situación y reveló que, desde entonces, nunca volvió a asistir al Camp Nou.

Estas declaraciones reflejan una postura cada vez más firme por parte del mandatario, quien considera que todavía quedan muchas preguntas sin responder sobre uno de los casos más polémicos que atravesó el fútbol español en las últimas décadas.

En esa misma línea, Pérez también dirigió sus cuestionamientos hacia las instituciones encargadas de regular la competencia y apuntó contra la Real Federación Española de Fútbol y LaLiga por la forma en que han manejado el caso desde que se hizo público.

Real Madrid V Real Oviedo - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

A su juicio, ambos organismos no acturon con la contundencia necesaria para esclarecer los hechos y se limitaron a intervenir sin profundizar en las investigaciones. Por ello, insistió en que seguirá reclamando explicaciones hasta que la situación quede completamente aclarada.

“Voy a muerte con el caso Negreira; quien crea que me he olvidado, voy a muerte”, aseguró Florentino la semana pasada durante una entrevista con TVE.

El dirigente del Real Madrid mantiene una postura crítica y promete continuar presionando para que se conozcan todos los detalles de una controversia que sigue generando repercusiones dentro y fuera de España.

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