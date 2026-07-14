Frenkie de Jong vuelve lesionado al Barcelona: qué tiene y cuánto tiempo será baja

El Barcelona ha iniciado la pretemporada. Salvo los jugadores que están aún en la Copa del Mundo con sus selecciones, el resto del plantel ha reportado para las pruebas médicas. Uno de ellos fue Frenkie de Jong, quien arribó a la ciudad condal con la peor noticia posible para los culés.

De acuerdo con el reporte del Diario MARCA, Frenkie llegó a las instalaciones del club a realizar los exámenes médicos. Durante los mismos, en el Barcelona detectaron una lesión de rodilla de una gravedad muy importante. La misma, a la espera de una segundas valoración, dejaría al medio de contención al menos cuatro meses fuera de las canchas.

🏥Frenkie de Jong regresó a Barcelona lesionado y podría estar varios meses de baja



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Esta situación ha generados malestar en el Barcelona. Frenkie no cerró la temporada con el club precisamente por molestias musculares en la misma zona. Sin embargo, en la selección de Países Bajos y con el aval del jugador, decidieron ponerle en el campo en calidad de infiltrado.

Los reportes afirman que Frenkie jugó los tres primeros juegos con la fase de grupos con molestias serias en la rodilla. Las mismas incluso le llevaron a salir de cambio. Sin embargo, el daño mayor se presentó en el duelo de la ronda de 32 en contra de Marruecos, donde el neerlandés ya jugó con una lesión confirmada y además los hizo por 110 minutos.

Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Lo antes mencionado eleva todavía más el malestar del Barcelona. Hay una evidente negligencia médica de la selección de Países Bajos. Sin embargo, también hay mucha irresponsabilidad de parte de Frenkie quien conocía su estado de salud previo a la Copa del Mundo y aún así se forzó hasta romperse.

FIFA tendrá que pagar el sueldo de Frenkie mientras el jugador esté fuera por lesión. Sin embargo, el problema culé no gira alrededor de los financiero, sino en cuanto a lo deportivo. La baja del contención y capitán afecta los planes para el inicio de campaña para el cuadro de Hansi Flick.