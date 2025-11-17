Futbolistas importantes que se han perdido la Liguilla por lesiones

Está por jugarse el Play-In de la Liga MX. Una vez que conozcamos a los dos últimos invitados dará inicio la Liguilla por el título del Apertura 2025, sin embargo, algunos equipos no podrán contar con todas sus figuras debido a las desafortunadas lesiones, un tema que es recurrente en este deporte.



Esto no solamente ha sucedido en el actual semestre sino en pasados, por lo que vamos a repasar a algunos futbolistas importantes que se han perdido la fase final del balompié azteca por las lesiones.

1. Kevin Mier

Kevin Mier | Jam Media/GettyImages

Cruz Azul es uno de los candidatos al título, pero tiene una fuerte baja en la parte baja porque el colombiano se lesionó en la última jornada contra Pumas por una fuerte entrada del panameño Adalberto Carrasquilla.



El guardameta sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha y fue intervenido quirúrgicamente, sin tener un tiempo estimado para su retorno.



La tarea de custodiar el arco quedará a cargo de Andrés Gudiño.

2. Diego Campillo

Diego Campillo | Simon Barber/GettyImages

Otro que no podrá estar en la fase final de este semestre es el defensa de Chivas, que justamente llegó como refuerzo desde Bravos de Juárez.



A finales de octubre en la Jornada 15, el zaguero acabó lastimado en el Clásico Tapatío frente al Atlas. El canterano rojiblanco, que disputó 15 duelos, 13 como titular, sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, por lo que fue operado.



Una lástima, porque la parte más endeble del Rebaño en el torneo fue su defensiva y con su baja podrían sufrir en demasía.

3. Edgar Andrade

Edgar Andrade y Javier 'Chuletita' Orozco | OMAR TORRES/GettyImages

El campeón del mundo sub-17 defendía la elástica de Cruz Azul en aquel entonces, pero tuvo una horrible lesión contra los extintos Tecos. Se trataba de los cuartos de final de vuelta cuando el mediocampista cortó un centro en los límites del campo con una barrida, sin embargo, la inercia provocó que el pie derecho que caía se terminara atorando en el césped, provocándole una fractura de tibia que lo alejó cinco meses.



La Máquina avanzó y ya no pudo aportar su talento para las semifinales contra Pachuca.

4. Lucas Ocampos

Lucas Ocampos | Jam Media/GettyImages

También ha habido elementos que se han perdido el duelo más importante de la Liguilla: la gran final. En el Apertura 2024, Rayados se enfrentó al América en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla para el choque de Ida.



El argentino, del que se tenían grandes expectativas para poder ganar el cetro, se lesionó apenas a los cuatro minutos teniendo que abandonar el campo. Se trató de una lesión miotendinosa de isquiotibiales derechos, siendo descartado para la vuelta en El Gigante de Acero alejándose de la acción por algunos meses.

5. Henry Martín

Henry Martín | Manuel Velasquez/GettyImages

En la actualidad, el capitán del América ha tenido que batallar en demasía con las lesiones, tal como una tendinitis en agosto y luego un esguince en la rodilla izquierda, tanto que se desconoce si realmente estará listo para la Liguilla o en que estado estará para poder guiar a su equipo al título.



En el pasado Clausura 2025, los de Coapa buscaban el histórico tetracampeonato en la historia de los torneos cortos, pero Toluca fue su verdugo en el Infierno. Para gran final de vuelta ante los Diablos Rojos, tuvo que abandonar al minuto 49 tras sufrir molestias musculares, recordando que ya había sido víctima de un desgarre del tendón de Aquiles, entre otras cosas que no lo dejaron estar al cien.



Del mismo modo, en la final de vuelta del Apertura 2024 se despidió al minuto 42, aunque aquella vez tenían la ventaja sobre Monterrey.

6. Mauricio Romero

Mauricio Romero | Elsa/GettyImages

El capitán del extinto Monarcas Morelia no pudo estar con el equipo en el Clausura 2011, semestre en el que lograron llegar hasta la gran final pese a la ausencia del defensor argentino, sin embargo, perdieron contra Pumas, justamente el equipo que lo dejó fuera de acción apenas en la Jornada 10.



El Pampa sufrió una doble fractura de tibia y peroné en una jugada accidental en la que fue arrollado y pisado por su compatriota Martín Bravo, quien antes había sido empujado.

7. José Juan Macías

José Juan Macías | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

Pumas no ha calificado a la Liguilla, pero el Play-In tiene prácticamente tintes de fase final, ya que se trata a un solo partido. Universidad Nacional tiene deseos de avanzar a la Fiesta Grande, pero primero tendrá que derrotar a Pachuca en la Bella Airosa, pero lamentablemente no tiene a sus dos centros delanteros de más peligro: JJ y Guillermo Martínez.



En la última jornada frente a Cruz Azul, el formado en Chivas sufrió un impacto con el cuerpo del argentino José Paradela que le causó una ruptura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial, siendo operado a la brevedad y con la esperanza de que vuelva el próximo año.

8. César Villaluz

César Villaluz | LUIS ACOSTA/GettyImages

Una lesión inolvidable que todavía hoy es tema de debate entre si debió ser penal o no. El silbante de aquella ocasión, Roberto García Orozco, aceptó hace un tiempo haberse equivocado al no otorgar una pena máxima a favor de Cruz Azul ante el Toluca.



En la final de vuelta del Apertura 2008, a los 72 minutos, José Manuel Cruzalta literalmente tacleó al atacante, quien era uno de los más peligrosos de La Máquina, sin que se marcara infracción, sólo entraron las asistencias para llevarse al Duende totalmente conmocionado. A la par, los Diablos se quedarían con el título desde los penales.

9. André-Pierre Gignac

André-Pierre Gignac | Jam Media/GettyImages

Los Tigres no pudieron contar con su goleador histórico para el pasado Clausura 2025, ya que apenas disputó tres partidos en todo el semestre.



El romperredes francés estuvo en rehabilitación casi todo el semestre luego de llevar a cabo una microcirugía para realizarle una tenotomía del tendón plantar delgado. Finalmente, El Bomboro pudo volver a las canchas hasta el presente campeonato.

10. Pau López

Pau López | Azael Rodriguez/GettyImages

Si bien el español no dejó un grato recuerdo en el fútbol mexicano tras su paso por el Toluca, al menos se fue siendo campeón sin haber jugado.



En la fase regular, el guardameta tuvo errores puntuales que hicieron dudar al técnico argentino Antonio Mohamed de sus capacidades, tanto que hasta le tocó banca, pero en su retorno a España se ha vuelto una figura del Real Betis gracias a sus atajadas, algo que no demostró en el Infierno.



De cualquier forma, los Diablos acabaron campeones, pero nunca sabremos si hubiera sacado su mejor forma durante la Liguilla del Clausura 2025 para demostrar su valía y experiencia, pues previo a esta fase presentó una fractura de segundo grado del dedo meñique de la mano izquierda, dejando a Luis García con la titularidad.