Gabriel Milito analiza el triunfo de Chivas sobre Juárez

Chivas consiguió su primer triunfo en la presente Liga MX este fin de semana. Con un gol de Roberto Alvarado en el toque final de balón del partido, el Guadalajara sumó tres puntos ante Juárez. Luego del cotejo, el técnico Gabriel Milito ofreció declaraciones donde dio valor al resultado.

Milito contento por el triunfo y el funcionamiento de su escuadra, esto dijo en la conferencia de prensa post-match. 🎙️⚽️🔥 pic.twitter.com/FymzmpKRNu — Deportrece (@SomosDeportrece) July 26, 2026

Creo que el equipo hizo un partido más que aceptable para poder abrir el marcador antes y quizá terminar de manera diferentes pero las circunstancias del juego a veces afectan. Valoro mucho la actuación desde el primer minuto hasta el final, creo que el dominio estuvo marcado de principio a fin y el resultado es justo. Gabriel Milito

Más allá de la victoria, el técnico tiene bien en claro que Chivas deberá mejorar en el camino.

Todo el equipo dentro de la estructura tenemos un rol especificado para atacar o para defender. Cada uno tiene libertad, pero también tienen obligaciones, vendremos a más. Cuánto más tiempo estemos juntos, se verá su mejor versión. Gabriel Milito

Milito confía que durante la próxima Leagues Cup, Chivas encontrará el juego colectivo que buscan dentro de la cancha.

Chivas v FC Juarez - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Todo es importante, la exigencia es ganar, volver a ganar, está. Ojalá contra los equipos de la MLS podamos desarrollar mejor juego, los tres son rivales muy buenos, pero siempre con mucha ilusión. Si tenemos que morir, moriremos en el intento. Siento que llegamos con más tiempo juntos, más partidos disputados, hemos sido protagonistas en los campeonatos, siento que llegamos Más preparados. Lo intentaremos, tenemos que alimentar esa ilusión externa de la gente. Gabriel Milito

El técnico cerró declaraciones hablando de la lesión de Omar Govea, misma que no parece ser nada serio.

Omar tuvo una molestia, tiene una pequeña lesión, veremos si llega al partido de Puebla, en función de su evolución, pero no lo vamos a arriesgar. Queremos a todo el plantel la mayor parte del tiempo posible. Gabriel Milito

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