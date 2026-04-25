Getafe vs Barcelona: previa, predicciones y alineaciones

El Barcelona está ante una posibilidad dorada de poder estirar su ventaja en la tabla de LaLiga y, a tan solo cinco fechas de finalizar la temporada, sacarle 12 puntos al Real Madrid. Este sábado, por la fecha 32, viajará a la capital española, más precisamente a unos 15 km, para enfrentar al Getafe.

Hansi Flick tendrá más trabajo que de costumbre para reacomodar a un equipo que sufrirá varias ausencias por lesión, porque a las que ya tenía se sumó la de Lamine Yamal y el cuidado a Joao Cancelo, que sufrió un golpe el miércoles y fue reemplazado.

Los de José Bordalás, por su parte, marchan sextos, en zona de Europa League, y tienen sus propias aspiraciones de meterse en puestos de Champions. En el Coliseum, el equipo de José Bordalás suele imponer partidos de mucha fricción y pocas concesiones.

Pronóstico SI Fútbol

Se espera un partido muy cerrado en el Coliseum, con un Getafe que suele llevar el juego a un terreno cómodo para su estilo. El Barça llega como líder, aunque con bajas en ataque que pueden reducir su incidencia en los últimos metros. De todas formas, aun con esa limitación, la diferencia de jerarquía debería alcanzarle para evitar una caída, sin demasiado margen.

Getafe 1-2 Barcelona

¿A qué hora se juega el Getafe vs Barcelona?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Coliseum

: Coliseum Fecha : domingo 25 de abril

: domingo 25 de abril Hora : 10:15 EE.UU (Este), 08:15 MEX, 16:15 ESP

: 10:15 EE.UU (Este), 08:15 MEX, 16:15 ESP Árbitro: Francisco Hernández Maeso

Historial de enfrentamientos directos entre el Getafe y el Barcelona (últimos cinco partidos)

Getafe : 0

: 0 Empate : 2

: 2 Barcelona: 3

Último partido entre ambos: 21/9/2025 - Barcelona 3-0 Getafe - Fecha 5, LaLiga

Últimos 5 partidos

Getafe Barcelona Real Sociedad 0-1 Getafe 22/4/2026 Barcelona 1-0 Celta de Vigo 22/4/2026 Levante 1-0 Getafe 13/4/2026 Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 14/4/2026 Getafe 2-0 Athletic Club 5/4/2026 Barcelona 4-1 Espanyol 11/4/2026 Espanyol 1-2 Getafe 21/3/2026 Barcelona 0-2 Atlético de Madrid 8/4/2026 Atlético de Madrid 1-0 Getafe 14/3/2026 Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 4/4/2026

¿Cómo ver el Getafe vs Barcelona por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Getafe

Jose Bordalas, Getafe | Europa Press Sports/GettyImages

Bordalás dejó en evidencia que su equipo atraviesa un gran momento y que ya no necesita mirar la tabla. "Nos hemos ganado el derecho a no tener que pensar en la clasificación. Es muy importante a estas alturas del campeonato", expresó el entrenador, que busca sostener la mentalidad competitiva en estos partidos que le quedan.

En la previa también se refirió al intercambio que tuvo con Flick en el pasado. "Cada uno debería hablar de su equipo y no de los rivales", afirmó. Además, mostró empatía por la lesión de Yamal. "Siempre que un jugador se lesiona me apena. Sobre todo un chico como él, una gran tristeza", dijo, al tiempo que destacó la jerarquía del rival y la exigencia que representa el partido.

Posible alineación del Getafe contra el Barcelona (3-4-1-2): David Soria; Juan Iglesias, Sebastián Boselli, Domingos Duarte, Abdel Abqar, Kiko Femenía; Mauro Arambarri, Djené, Luis Milla; Luis Vázquez, Martín Satriano

Últimas noticias del Barcelona

Hansi Flick, Barcelona | Eric Alonso/GettyImages

El tema principal en la semana fue la lesión de Lamine. Flick habló sobre el momento del joven y destacó su madurez. "Para su edad está haciendo las cosas muy bien. Está sometido a mucha presión y aun así ha estado a un nivel fantástico", señaló. Sobre la lesión, explicó que es la primera lesión muscular del delantero y esto forma parte del aprendizaje. "Tiene que entender las señales que le manda el cuerpo", dijo.

El técnico también hizo referencia a cómo el equipo debe afrontar su ausencia. "Lo necesitamos, pero cuando falta un jugador hay que dar un paso al frente entre todos. Tenemos que mantenernos unidos", remarcó. En esa línea, confía en que el grupo responda sin mayores dificultades.

En cuanto a las alternativas, Flick elogió a Roony Bardghji. "Está preparado, como siempre. Es un gran profesional y trabaja muy bien en cada entrenamiento", afirmó. También se refirió a Alejandro Baldé, que vuelve de una lesión. "Tiene que demostrar en cada entrenamiento que está en su mejor versión", explicó.

Por último, el entrenador confesó qué espera del partido. "El Getafe es un equipo duro, con una idea muy definida. Será importante encontrar ritmo y minimizar errores", analizó. Además, confirmó que ni Raphinha ni Marc Bernal estarán disponibles, aunque espera que puedan sumarse en los próximos días.

Posible alineación del Barcelona contra el Getafe (4-2-3-1): Joan García; Alejandro Baldé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Jules Koundé; Pedri, Frenkie de Jong; Fermín López, Dani Olmo, Roony Bardghji; Ferran Torres

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