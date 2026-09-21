Guillermo Almada reacciona luego del empate entre América y Chivas

El pasado sábado se vivió una nueva y emocionante edición del clásico nacional. El América recibió a Chivas por primera vez en el remodelado Estadio Banorte, por lo que, no había más y mejor escenario para un partido que terminó siendo brillante para los espectadores luego de un empate a dos goles.

Tras el cotejo, el técnico del América, Guillermo Almada ofreció declaraciones sobre el cotejo y la forma en que se llevó el mismo. A su entender y pese a que los de Coapa tuvieron incluso una desventaja de dos goles, las ‘Águilas’ fueron el mejor equipo sobre el terreno de juego.

"Tuvimos distracciones en defensa, lo hemos analizado con los jugadores, eso y por qué tenemos una intensidad en un tiempo y otra en otro"



Guillermo Almada, DT del América, muy autocrítico#JugandoClaro

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La verdad, con honestidad, no creo, hicimos más méritos que el rival, fueron unas situaciones puntuales que nos hicieron los goles, en el segundo tiempo pudimos llevar el partido, por más que Chivas es un rival complicado. Guillermo Almada

Guillermo insiste con el discurso de la semana anterior luego de recibir cuatro goles de parte de Cruz Azul: América es sumamente endeble en la zona baja y esto se debe a fallas propias.

Estamos cometiendo distracciones en defensa, lo hemos analizado con los jugadores, ¿por qué tenemos distintas intensidades en un tiempo y otro?, hoy nos hicieron goles con cosas que habíamos analizado que hacía Chivas. Guillermo Almada

America v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Para cerrar, el técnico charrúa habló al respecto del presente de Alejandro Zendejas. El ex seleccionado de los Estados Unidos no está necesariamente en su mejor estado de forma, hecho que lo llevó a salir bastante frustrado de la cancha en el cotejo ante el Guadalajara.

Sabíamos que Zende no iba a poder tener el ritmo adecuado, una cosa es el alta médica, otra es el alta deportiva, la intensidad que tiene, se le hace difícil al futbolista que está parado o que viene de una lesión, son situaciones en donde Zende mejorará. Guillermo Almada

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