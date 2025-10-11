¿Guiño a Chivas y a América? Hirving Lozano habla sobre un posible regreso a la Liga MX

Tras una carrera exitosa y llena de logros colectivos en el fútbol europeo, Hirving: el "Chucky" Lozano tomó una decisión que sorprendió a muchos: dejar el balompié del más alto nivel para unirse al San Diego FC, una nueva franquicia de la MLS.

El equipo del sur de California le hizo una oferta difícil de rechazar. Le ofrecieron uno de los sueldos más altos de toda la liga, además de una vida cómoda y tranquila en una ciudad reconocida por su calidad de vida. Todo esto fue clave para que el delantero mexicano aceptara el reto de jugar en Estados Unidos.

Houston Dynamo FC v San Diego FC | Alex Slitz/GettyImages

Aunque hoy disfruta junto a su familia de la estabilidad que le brinda vivir en California, Lozano no cierra la puerta a regresar a la Liga MX en un futuro cercano. De hecho, ha expresado abiertamente su interés por vestir la camiseta de dos de los equipos más populares del país: Chivas y América.

Yo no le cierro las puertas a ninguno; la verdad que son grandes clubes. ¿Jugar en Chivas? Claro, ¿por qué no? Sería una experiencia muy bonita. También América, es el grande de México. Me gustaría estar en ese club o en alguno de esos clubes... el tiempo lo dirá Hirving Lozano

LANZA GUIÑO A AMÉRICA Y CHIVAS 🥵#CentralFOX | El Chucky Lozano no niega su interés en volver a la Liga MX con alguno de los grandes.https://t.co/3by5kqdFnt — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 10, 2025

A pesar de su disposición, un posible regreso a México no parece tan sencillo. Por un lado, Lozano ha tenido un gran inicio con San Diego FC: lleva 9 goles y 10 asistencias en 27 partidos, y ha sido pieza clave para que el equipo, en su primer año en la liga, terminara como líder de conferencia.

Por otro lado —y quizá lo más complicado— es su salario. Actualmente, el mexicano gana 7.6 millones de dólares netos por año, y con bonos y acuerdos comerciales, esa cifra puede alcanzar los 9 millones anuales. Ni Chivas ni América, al día de hoy, pueden igualar esas cifras.