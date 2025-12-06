El Futbol Club Barcelona derrotó cinco goles por tres al Real Betis en la Jornada 15 de la temporada 2025/26 de LaLiga, situación que hoy los deja como líderes del certamen y con seis triunfos consecutivos en el máximo circuito del futbol español.

El conjunto culé comenzó cayendo en el primer lapso gracias a un gol tempranero de Antony, sin embargo, supieron reponerse gracias a un doblete de Ferrán Torres entre el minuto 11 y el 13 de la primera mitad, aunque ahí no terminaría la fiesta para los dirigidos por Hansi Flick, ya que al 31' cayó el primer gol de Roony Bardghji a pase de Pedri y cinco antes de finalizar el primer lapso llegó el hattrick de Ferrán.

VICTORIA A DOMICILIO 🫡 pic.twitter.com/Y0XPEoMr04 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 6, 2025

Esta situación dejó por demás contento al estratega blaugrana y es que ante los cuestionamientos negativos de haber recibido tres goles en el encuentro, este afirmó que él sentía orgullo por lo que hicieron sus jugadores, ya que no está siendo nada sencillo un calendario con tantos juegos.

Estoy muy orgulloso de mi equipo, luchan durante 90 minutos y, por supuesto, el Betis es un equipo fantástico, pero seguimos luchando. Los jugadores están cansados y al final aunque no todos estén al 100, para mí hoy todo es realmente positivo. Todo mi respeto y aprecio van para mis jugadores. Hansi Flick

Además, afirmó que supieron venir de atrás al recibir un gol en los primeros minutos y si bien esto pudo mermar en el ánimo de más de uno, no fue de esa forma y lograron sacar adelante un juego que se vislumbraba complicado.