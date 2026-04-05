Hansi Flick manda mensaje pese a la ventaja sobre el Real Madrid: “No está nada hecho”

El FC Barcelona dio un paso importante en su carrera por el título de LaLiga. Este sábado 4 de abril, el conjunto culé se impuso por marcador de 2-1 ante el Atlético de Madrid, con anotaciones de Marcus Rashford y Robert Lewandowski. Con este resultado, el conjunto dirigido de Hansi Flick tomó una ventaja de siete puntos sobre el Real Madrid a falta de ocho jornadas por jugarse.

La diferencia de puntos entre el primer y segundo lugar de la tabla parece ser muy difícil de remontar, pero, en su conferencia de prensa, Flick evitó en caer en triunfalismos y afirmó que todavía queda mucho por jugarse.

Quedan ocho partidos, no está nada hecho y tenemos que hacer nuestro trabajo Hansi Flick

Atletico De Madrid V Fc Barcelona - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Al ser cuestionado sobre la derrota del Real Madrid ante el Mallorca, el estratega alemán optó por concentrarse en lo que hace su plantilla.

Ya saben que no me fijo en otros equipos. El primer partido después de un parón de selecciones no es sencillo Hansi Flick

Hansi Flick habla sobre la molestia de Lamine Yamal

El técnico del Barcelona fue cuestionado sobre la actitud de Lamine Yamal al final del encuentro ante el Atlético de Madrid. Las cámaras captaron a la joya blaugrana dirigiéndose enfadado hacia los vestuarios.

Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Flick dijo desconocer el motivo de la molestia del extremo culé, pero lo elogió por su esfuerzo en el duro duelo contra los Colchoneros.

No lo sé exactamente (que generó la molestia de Lamine), pero había muchas emociones y lo ha intentado todo por hacer el segundo gol. No todo ha sido perfecto pero lo ha intentado todo Hansi Flick

El Barcelona volverá a la actividad el miércoles 8 de abril cuando se mida ante el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League en el Spotify Camp Nou.