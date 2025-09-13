Hansi Flick respalda a Gavi: “Es el corazón de este Barça”

El FC Barcelona atraviesa días de incertidumbre en torno a la recuperación de Gavi, uno de los futbolistas más queridos por la afición y más valorados por el cuerpo técnico. El joven mediocampista se encuentra fuera de los terrenos de juego por una lesión en la rodilla derecha que ha encendido las alarmas en el club. Mientras los médicos evalúan los pasos a seguir y el futuro inmediato del jugador, el entrenador Hansi Flick no duda en subrayar públicamente el rol crucial que Gavi tiene en su proyecto deportivo.

“Gavi puede ser el corazón de este equipo. Da todo por el equipo y por el club”, afirmó el técnico alemán, convencido de que el sevillano es una pieza insustituible tanto por su calidad futbolística como por su capacidad para contagiar intensidad al resto de sus compañeros.

El 30 de agosto, el Barcelona informó que el jugador quedaba descartado para el partido contra el Rayo Vallecano a raíz de esta lesión, sin dar mayores precisiones. Sin embargo, este viernes la entidad azulgrana celebró una nueva reunión médica en la que se determinó continuar, de momento, con un tratamiento conservador, aunque la opción quirúrgica todavía no está completamente descartada.

La próxima semana, el canterano será nuevamente evaluado para constatar su evolución. Lo cierto es que, en cualquier escenario, no podrá volver a la acción hasta después del parón de selecciones. Su participación en el Clásico ante el Real Madrid, programado para el 26 de octubre, parece casi imposible.

En caso de cirugía, el tiempo estimado de baja rondaría el mes y medio, mientras que si el tratamiento conservador avanza con éxito, el plazo podría ser algo menor. “Al principio, él estaba preocupado por esta lesión, pero tenemos que ver cómo evoluciona”, añadió Flick, dejando en claro que no precipitarán su retorno.