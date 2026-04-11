Hansi Flick sobre el bicampeonato del Barcelona en LaLiga: “No está hecho”

El FC Barcelona dio un gran paso este fin de semana en su carrera por el bicampeonato de LaLiga. La escuadra dirigida por Hansi Flick derrotó al Espanyol por marcador de 4-1, con doblete de Ferran Torres, y goles de Lamine Yamal y Marcus Rashford, y llegó a los 79 puntos en el torneo; de esta manera, los cules tomaron ventaja de nueve unidades con respecto al Real Madrid a falta de siete partidos por jugarse.

En conferencia de prensa, el estratega del conjunto blaugrana fue cuestionado sobre la posibilidad de ganar el vigésimo noveno título de LaLiga para el Barcelona. Flick respondió con calma y aseguró que a pesar de la diferencia de puntos con el segundo lugar de la tabla, el título todavía no está en la bolsa.

No está hecho. Tenemos que hacer los deberes. No podemos decir que ya está hecho. Esta actitud es errónea y no la acepto. Hasta que no está atado y bien atado, tendremos que jugar nuestro mejor fútbol Hansi Flick

Fc Barcelona V Rcd Espanyol - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El técnico alemán calificó como "fantástico" todo lo que su equipo ha conseguido hasta este momento de la temporada, tomando en cuenta las numerosas lesiones que ha sufrido a lo largo del curso.

Hansi Flick sobre el partido contra el Atlético: "No necesitamos un milagro"

Este martes 14 de abril, el FC Barcelona visitará al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

EL DERBI ÉS BLAUGRANA!!! 💙❤️ pic.twitter.com/3cK4Sx8MHc — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 11, 2026

En la ida, los Colchoneros sacaron una ventaja de 2-0 en el Spotify Camp Nou. Al ser cuestionado sobre este choque, Flick fue categórico y afirmó que para conseguir el pase a la semifinal "simplemente" necesitará que su equipo juegue "nuestro mejor futbol".