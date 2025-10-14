Hansi Flick tampoco podrá contar con otra de sus figuras en el partido del Barcelona ante el Girona

Faltan algunas horas para que finalice el parón de la Fecha FIFA y los entrenadores de los equipos ganan en ansiedad para recuperar a la mayoría de sus futbolistas y centrarse en los partidos que tienen por delante en cada una de sus ligas.

Tal es el caso de Hansi Flick, que tiene al Barcelona como segundo del Real Madrid y que viene de sufrir dos duras derrotas, tanto por la Champions League como por La Liga, ante el PSG (2-1) y el Sevilla (4-1), respectivamente.

El próximo partido de los dirigidos por el entrenador alemán será el Girona de local (liga), luego Olympiakos (UCL) también de local y el domingo 26 de octubre visitará el Santiago Bernabeu en el primer derby de la temporada, en una clara lucha por el liderato de LaLiga.

Para el partido del próximo sábado ante el también conjunto catalán, Hansi Flick no contará con una de sus máximas estrellas: Raphinha, quien a cuatro días del partido a disputarse en Montjuic sigue en el gimnasio e incluso hoy se determinó que sea baja ya que no pudo aún realizar trabajos junto a sus compañeros, según SPORT.

🚗 Raphinha, que ha entrenado en el gimnasio, abandona la Ciutat Esportiva mientras sus compañeros entrenan.



❌ El brasileño, descartado para este fin de semana. pic.twitter.com/pxSNVPrNQi — Carlos Monfort (@monfortcarlos) October 14, 2025

La decisión de Flick y los suyos es esperarlo y que esté en condiciones de sumar minutos contra Olympiakos o directamente en el Bernabeu ante el Real Madrid.

La ausencia de Raphinha obliga al cuerpo técnico a replantear el ataque y buscar alternativas. La profundidad y desborde del extremo son cualidades muy difíciles de reemplazar y ninguno lo ha suplido de manera confiable hasta el momento.

Lo peor para los culés es que no solo Raphinha está lesionado y es duda para los próximos partidos, sino que el propio Robert Lewandowski regresó lesionado tras su participación con la selección de Polonia durante la reciente ventana FIFA, lo que complica aún más los planes de Hansi Flick de cara a un calendario exigente que se viene.

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Pedro Salado/GettyImages

A ellos dos, no hay que olvidarse de los demás lesionados del FC Barcelona: los mediocampistas Gavi y Dani Olmo, el mediapunta Fermín, los arqueros Joan García y Ter Stegen y lógicamente, Lamine Yamal.

En un momento crítico de la temporada, Flick no cuenta con quien fuera su ataque de ensueño en la temporada pasada, con Lamine, Raphinha y Lewandoski.