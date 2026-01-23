¿Hasta cuando tienen los equipos de la Liga MX para registrar jugadores en el Clausura 2026?

El Clausura 2026, de la Liga MX, se encuentra en un parón debido a los partidos amistosos que sostiene la selección mexicana pensando en el Mundial 2026. Al no tratarse de una Fecha FIFA, el técnico Javier Aguirre tuvo que armar su convocatoria con futbolistas que militan en la liga local, con varios de ellos teniendo, quizá, su última oportunidad para llenarle el ojo al estratega.

Ya hablando de la Liga MX, hasta ahora se han disputado tres jornadas, donde la sorpresa más grande la han dado las Chivas Rayadas del Guadalajara, pues se encuentra en lo más alto de la cima con paso perfecto, tras arrancar el semestre con tres victorias al hilo, algo que también sirvió para que ocho de sus futbolistas se pusieran la casaca del Tricolor en estos duelos de preparación.



Por debajo del Rebaño Sagrado están los actuales campeones, los Diablos Rojos del Toluca, con siete puntos, seguidos de Rayados de Monterrey, Cruz Azul y Atlas, todos ellos con seis. La otra sorpresa es el América, que navega en el peldaño 15 con dos puntos y hasta ahora no ha podido conocer la victoria, sumado a que es el único club del certamen que no ha logrado anotar.



La mayoría de los equipos hicieron fichajes para poder luchar por el título, con algunos sobresalientes como el argentino Agustín Palavecino (Cruz Azul), el mexicoamericano Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda (Chivas), Jordan Carrillo (Pumas), Sebastián Córdova y Pável Pérez (Toluca), el venezolano Salomón Rondón (Pachuca), el brasileño Rodrigo Dourado (América), el argentino Luca Orellano y Daniel Aceves (Monterrey), el colombiano Diber Cambindo (León), el argentino Juián Carranza (Necaxa), Javier Aquino (Juárez) y el venezolano Josef Martínez (Xolos), por mencionar algunos.

¿Cuánto dinero tendría que invertir el América en el fichaje de Raphael Veiga? https://t.co/4lTs0gKhIO — Sports Illustrated Fútbol (@_SIFutbol) January 21, 2026

A pesar de ello, hay conjuntos que todavía luchan por sellar refuerzos, tal es el caso del América, que está apuntando hacia el Brasileirao de Brasil, así como Cruz Azul y Tigres, aunque este último es el que más preocupa, ya que solamente ha tenido un alta, la del defensa Francisco Reyes, procedente del Atlante de la Liga de Expansión, algo que no dejó muy contentos a los aficionados, especulando que podrían cerrar filas y luchar por el cetro con la plantilla actual.

¿Cuándo es el cierre de registros para el Clausura 2026?

Afortunadamente para los clubes que todavía creen que necesitan refuerzos, tienen poco más de dos semanas para llevar a cabo las respectivas negociaciones.



De acuerdo con el Reglamento de Competencia de la Liga MX, el periodo oficial de registro ante la FIFA para el Clausura 2026 se termina el próximo lunes 9 de febrero a las 19:00 horas.