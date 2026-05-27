¿Hay futuro para Bastoni en el Barcelona?

El Barcelona ha sorprendido al mundo este miércoles luego de aparecer de la nada y cerrar el fichaje de Anthony Gordon. Si bien el acuerdo no está firmado al cien por ciento ahora mismo, se entiende que todas las partes han acordado términos y condiciones y la firma se podría dar esta misma semana.

El cuadro de la ciudad condal ha dejado un mensaje claro dentro del mercado: se han respuesta financieramente y pueden apuntar a la llegada de jugadores. Siendo el caso, se espera que Gordon no sea el único que se sume a los blaugrana este verano. Se estima que el Barcelona apunta a un central de élite, aunque su mayor deseo queda en el olvido.

🚨 Inter president Marotta confirms deal off for Alessandro Bastoni with Barcelona. 🇮🇹



“I think our fans can be relaxed with Bastoni situation. He never asked to leave, he’s so happy here and we’re not a selling club”.



“I believe Bastoni will stay with us”, told DAZN. pic.twitter.com/VNFXB3SfRc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026

Giuseppe Marotta, presidente del Inter de Milán ha declarado con enorme contundencia que tanto él como todos dentro del club cuentan con la continuidad de su figura en la zaga, Alessandro Bastoni.

Creo que nuestros aficionados pueden estar tranquilos con la situación de Bastoni. Nunca pidió irse, está muy feliz aquí y no somos un club vendedor. Creo que Bastoni se quedará con nosotros. Giuseppe Marotta

FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

En efecto, el Barcelona tocó la puerta tanto de Bastoni como del Inter desde varios meses atrás. Si bien el club deseaba al zaguero a pedido directo de Hansi Flick, la cifra que espera el Inter por su capitán estaba muy por encima de lo que el club culé ponía como límite para este posible fichaje.

Mientras que el Barcelona consideró que una oferta de 50 millones de euros cubría lo justo por Bastoni, en el Inter no aceptaba menos de 80 millones de la misma moneda. La diferencia era radical y aunque los blaugrana cuentan con el capital para llegar a lo que exigen los italianos, no están abiertos a pagar una cifra de tal magnitud.

Posiblemente los blaugrana siguen a la caza de un zaguero central de élite, pero llamarán a otros mercados muchos más realistas y abiertos a negociar.