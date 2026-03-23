¿Hay futuro para Enzo Fernández dentro del Real Madrid?

Tras las recientes caídas del Chelsea, se entiende que el equipo vive su peor etapa en mucho tiempo. Humillados en la Champions League por el PSG y sobrepasados por el Everton dentro de la Premier League, a los de Londres les queda poco por lo que competir en lo que resta del curso.

Siendo el caso, la prensa inglesa afirma que a final de temporada varios nombres de peso dentro de la plantilla pueden dar un paso al costado del proyecto. Hoy mismo no están conformes con el presente del club. Uno de ellos es Enzo Fernández, quien por ahora, pone freno a los rumores.

🚨⚠️ Enzo Fernández on Real Madrid links: “No, honestly, nothing. Zero talks”.



“Now we're focused on Chelsea and what's left of the last few games this season and then we'll see after the World Cup”. pic.twitter.com/uGifQMRzNq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2026

Mucho se ha afirmado que el capitán del equipo podría salir no sólo del Chelsea, sino en general de la Premier League. Uno de los posibles destinos sobre la mesa sería el Real Madrid, club que gusta de su fútbol desde que estaba en el Benfica.

Más allá de este ruido de mercado, el campeón del mundo asegura que no ha recibido la más mínima señal de interés de parte de los de la capital de España.

Ahora quedan unos meses para que termine la temporada. ¿El Madrid? La verdad que nada, cero charlas. Ahora estamos enfocados en Chelsea, en lo que queda de los últimos partidos. Después del Mundial se verá Enzo Fernández

FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSG | FRANCK FIFE/GettyImages

Enzo ha dejado bien en claro que ahora mismo no hay nada ni con el Real Madrid, ni con ningún otro club de Europa.

Sin embargo, el capitán del Chelsea deja la puerta abierta al mercado de fichajes. No se puede esconder que el argentino es uno de los más inconformes con la falta de progreso en el Chelsea.

Además, Fernández uno de los pocos que abiertamente crítico al club por el despido de Enzo Maresca. El plato no se ha roto de momento, pero está en vías de ellos. Siendo el caso, más temprano que tarde el Madrid podrá tocar a su puerta si realmente tienen interés en el jugador.