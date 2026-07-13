¿Hay opciones de ver a James Rodríguez jugando en el América?

Luego de una primer etapa de fracaso con el León, James Rodríguez vuelve a aparecer en el panorama de la Liga MX. América ha realizado un sondeo con el entorno del '10' colombiano para conocer las condiciones de una posible arribo durante el mercado de verano. Por ahora no existe una oferta formal, aunque el interés del club es real.

La directiva del cuadro de la capital del país considera que el perfil de James encaja con el proyecto deportivo que pretende consolidar para el próximo semestre. El acercamiento tuvo como objetivo conocer la disposición del jugador, sus pretensiones salariales y el escenario que rodea su futuro antes de decidir si avanzará o no por su firma.

🚨🇲🇽 #América estaría interesado en fichar a James Rodríguez 🇨🇴



América de México ha sondeado la posibilidad de contar con el 10 colombiano.



James llegaría libre desde #Minnesota 🇺🇸



Aún no hay oferta formal, es un interés que se está estudiando desde lo económico para ver su… pic.twitter.com/yiYWeEXOnW — Nicolás Cadena (@nicocadena_) July 10, 2026

Desde el círculo cercano del colombiano la respuesta habría sido positiva, aunque, no necesariamente final. Rodríguez ve con buenos ojos la opción de vestir la camiseta del América y considera atractivo el reto de regresar a la Liga MX. Además, existe un factor personal que fortalece todavía más esa alternativa para el vlante.

Como sucedió en etapas anteriores, más allá de lo deportivo, James entiende que la Ciudad de México es un entorno ideal para desarrollar su estilo de vida. Un claro ejemplo de esto lo traza su ex compañero en el Real Madrid, Keylor Navas, quien vive plácidamente en la capital de México.

Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Más allá del interés mutuo, las charlas permanecen en una etapa inicial. América todavía no presenta una propuesta económica ni ha iniciado negociaciones formales con el futbolista. Su bien la condición de agente libre de James ayuda, el club no quiere realizar ningún movimiento sin plena certeza de que es el correcto.

En Coapa no deben dejar ir demasiado el tiempo. Rodríguez es un hombre con mercado en todas partes del mundo. Uno de sus pretendientes recientes es la Lazio de Italia.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL AMÉRICA