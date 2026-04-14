Henry Martín causaba baja una vez más con América

El último año y medio debe ser de lo peor visto en la carrera de Henry Martín. Luego de ser una de las caras del tricampeonato de la Liga MX para el América, el estado de forma del mexicano cayó por el suelo. Desde el cierre del 2024, el delantero ha sufrido infinidad de lesiones que hasta la fecha no le deja trabajar dentro de la normalidad.

En lo que va de 2026, el delantero ha tenido algunas contadas presencias dentro de la cancha donde se le ha visto fuero de forma. De forma natural, también sin ritmo. Siendo el caso, sigue trabajando por separado y en medio de algodones y una vez más estará fuera del campo para un noche vital para el cuadro de la capital del país.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



Henry Martín nuevamente BAJA para el día de mañana contra Nashville. 😐



La Bomba sigue sin recuperarse de sus temas físicos y no estará en la vuelta de los cuartos de Final. ❌



¿Opiniones? 🤔



📰 vía: @ESPNmx pic.twitter.com/hHfd0iBXaY — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) April 13, 2026

El propio André Jardine, técnico de las "Águlas"confirmó que su jugador no será elegible para el duelo de vuelta por los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones en contra de Nashville.

Henry está ahorita haciendo un examen para ver su pierna, sus músculos, donde tuvo los problemas, estamos corrigiendo día a día, queremos que esté cuanto antes, él está ansioso, es un tema previo. Estamos realmente aguardando que sea rápido, que ya no está, se tardó bastante, es un tema médico, de cuidado, liberarlo cuando médicamente esté en condiciones de jugar un partido de futbol, no hay como medir esfuerzos, para hacerlo al máximo, debe de avanzarlo en protocolos médicos, todos disponibles. André Jardine

America v Olimpia - CONCACAF Champions Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

Las bajas de Henry han sido tan prolongadas que el ruido comienzan a rumorar problemas internos con el entrenador. Tanto Jardine como miembros de la plantilla del América niega tal posibilidad.

Martín ha estado fuera por temas cien por cientos físicos. Las dudas con él y su futuro son tales que el área deportiva del club ya valora moverse en el mercado por un centro delantero que al menos, sí esté en condiciones de jugar.