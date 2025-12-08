Historial de Cruz Azul en torneos internacionales: rivales más fuertes, marca, títulos y más

El Club de Fútbol Cruz Azul es uno de los clubes más laureados de México, ha tenido una destacada trayectoria en competiciones internacionales sobre todo de la Concacaf, donde es el equipo con más títulos (siete junto con América).

Sin embargo, su palmarés en torneos sudamericanos como la Copa Libertadores es más limitado, con un subcampeonato como mejor resultado.

El club ha participado en 25 torneos internacionales oficiales, sumando nueve títulos en total (siete de Concacaf Champions Cup) y dos subcampeonatos en la Copa América y Copa Interamericana.

A continuación, te damos un resumen por torneo, basado en su historial hasta diciembre de 2025.

Títulos internacional

Concacaf Champions Cup

Es el torneo donde Cruz Azul ha brillado más, con dominio en las décadas de 1960-70, teniendo 19 participaciones y siete títulos conquistados.

1969 (vs. Club Deportivo Guadalajara, primer título internacional)

1970 (vs. Comunicaciones de Guatemala)

1971 (vs. Alajuelense de Costa Rica)

1996 (vs. Seattle Sounders, goleada 11-0 en un partido)

1997 (vs. LA Galaxy)

2013-14 (vs. Toluca, clasificó al Mundial de Clubes)

2025 (vs. Vancouver Whitecaps, goleada 5-0 en final; rompió sequía de 11 años y empató récord con América).

Copa Libertadores de América

Subcampeonato 2001 (final vs. Boca Juniors; 0-1 en La Bombonera y 1-1 en penales en el Azteca)

Copa Interamericana

Subcampeonato 1972 (vs. Nacional de Uruguay)

Participaciones Internacionales a destacar

FIFA Club World Cup 2014 - Real Madrid vs. Cruz Azul | Matthew Ashton/GettyImages

El conjunto celeste participó en el anterior formado de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Fue en el 2014 tras el título de la Concacaf 2013-14. Disputó los cuartos de final ante Western Sydney Wanderers y ganó 3-1.

Mientras que, en un enfrentamiento histórico en semifinales cayó 0-4 ante Real Madrid y para el tercer lugar empató 1-1 y perdió 2-4 en penales frente al Auckland City.

En resumen, Cruz Azul suma siete títulos internacionales oficiales y este diciembre 2025 participará en la Copa Intercontinental FIFA tras haber ganado la Concacaf Champions Cup 2025 que, a su vez, tiene el boleto para el próximo Mundial de Clubes 2029.