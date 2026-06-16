Inicia la pretemporada de las Chivas

Chivas ha iniciado con su preparación rumbo al Apertura 2026. Mientras buena parte de la atención en la pelota se encuentra centrada en la Copa del Mundo, el conjunto de Verde Valle dio el primer paso de cara al nuevo semestre con el arranque de exámenes médicos y evaluaciones físicas para la mayoría de sus jugadores.

El grueso de la plantilla ha reportado este lunes a las instalaciones del club para iniciar los trabajos previos a la pretemporada. La directiva y el cuerpo técnico buscan aprovechar cada jornada disponible para acelerar la puesta a punto del grupo, sobre todo valorando que el torneo que inicia en el mes de julio es vital para darle valía al proyecto.

CHIVAS ARRANCA PRUEBAS MÉDICAS RUMBO AL APERTURA 2026 🔴⚪



Mientras se juega el la #LaCopaXFSMX, el Rebaño no descansa.🐐



Chivas inició los exámenes médicos para el Apertura 2026, bajo el mando de Gabriel Milito. 🩺#CentralFOX https://t.co/ytxMWe3Wu5 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 15, 2026

Entre las ausencias que esteban dentro de los planes, destacan las de los dos refuerzos para este mercado. Kevin Castañeda y Jordan Carrillo se sumarán a la disciplina del equipo entre martes y miércoles. Durante dicha presencia, la gerencia firmará los contrato de los dos mexicanos para poder hacer oficiales sus arribos.

También se debe señalar que los cinco jugadores que están con selección mexicana no se presentaron. Los elementos que actualmente participan en la Copa del Mundo no se incorporarán de inmediato al plantel. Una vez concluida su participación en el torneo de la FIFA., tendrán un periodo de reposo antes de reportar.

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

El siguiente semestre será el tercero de Gabriel Milito al frente de las Chivas. Está claro que el equipo de la mano del técnico argentino ha tenido un crecimiento dentro y fuera de la cancha, sin embargo, es el tiempo de dar el paso definitivo hacia el frente.

El Apertura 2026 se perfila como una prueba determinante para Milito y sus dirigids. Nadie cuestiona que el proyecto luce sólido y que el equipo ha mostrado señales claras de mejoría. Sin embargo, en un club como Chivas tiene que poner copas en sus vitrinas y parece el tiempo de exigirle al técnico dicho logro.