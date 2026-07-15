Iraola marca la nueva hoja de ruta del Liverpool para la temporada 2026/27

El Liverpool inició una nueva etapa con Andoni Iraola al frente del equipo, después de una temporada 2025/26 que terminó lejos de las expectativas. Después de una inversión histórica en el último mercado, donde el club rompió dos veces su récord de fichajes, los resultados no acompañaron y el proyecto de Arne Slot llegó a su fin.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Ahora, la llegada del técnico español, después de tres grandes temporadas con el Bournemouth, tiene como objetivo recuperar la competitividad de los Reds y construir un plantel más equilibrado.

🚨 Andoni Iraola on Liverpool plans: “We signed two players but we will sign more”.



“The club is on it”. pic.twitter.com/NG1OKkAWWk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026

El técnico sabe que el plantel sufrió bajas de peso, entre ellas la salida de Mohamed Salah, uno de los grandes símbolos de la era reciente del club, además de Andy Robertson e Ibrahima Konaté. Por eso, la directiva trabaja en nuevas llegadas que permitan mantener al Liverpool entre los protagonistas de la Premier League.

Iraola apuesta por la continuidad de Curtis Jones

Uno de los primeros temas que tuvo que resolver el nuevo técnico fue el futuro de Curtis Jones. El mediocampista inglés tiene contrato hasta 2027 y despertó el interés del Inter de Milán, que incluso habría presentado una oferta cercana a los 32 millones de euros.

Sin embargo, el Liverpool no parece dispuesto a desprenderse fácilmente de un jugador formado en la cantera del club. Iraola dejó clara su postura y destacó las cualidades del futbolista de 25 años, al que considera una pieza importante para su idea de juego.

“Es un gran jugador y espero que pueda seguir con nosotros”, explicó el entrenador, quien también resaltó la personalidad de Jones y su vínculo con la identidad del club. Para Iraola, contar con futbolistas surgidos del Liverpool tiene un valor especial por la conexión que generan con la afición de Anfield.

Liverpool v Brentford - Premier League | Jack Thomas/GettyImages

Más refuerzos para un ataque renovado

Aunque ya se concretaron las llegadas del defensor Jérémy Jacquet y del español Víctor Muñoz, por una inversión cercana a los 110 millones de euros, Iraola insiste en que el mercado todavía no terminó para los Reds.

La prioridad está puesta en reforzar el ataque, con la necesidad de sumar variantes ofensivas. Uno de los nombres que más ilusión genera en Anfield es el de Bradley Barcola, delantero del Paris Saint-Germain, seguido de cerca por la directiva inglesa.

El objetivo del entrenador es contar con la mayor cantidad posible de nuevos fichajes durante la pretemporada, aunque reconoce que el mercado avanza con dificultades. El Liverpool busca volver a competir por los grandes títulos y para ello Iraola quiere un plantel más profundo, joven y adaptado a su estilo.

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