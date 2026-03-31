Isak acelera su regreso y el Liverpool gana un refuerzo clave para la recta final

Luego de casi cuatro meses marginado de las canchas por una fractura de peroné sufrida en diciembre del 2025, el delantero sueco se sumará nuevamente a los entrenamientos del Liverpool en los próximos días.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

En un principio, la incertidumbre en torno a la gravedad de su lesión y el tiempo de recuperación generó el temor de que pudiera perderse prácticamente toda la segunda mitad de la temporada, en el tramo más decisivo.

Sin embargo, el cuerpo técnico mantuvo el optimismo y ahora el panorama empieza a esclarecerse para Arne Slot; la reincorporación de Isak es una señal clara de que su recuperación avanza mejor de lo proyectado. Incluso, no se descarta que pueda tener algunos minutos durante el próximo encuentro, este mismo fin de semana.

🚨 BREAKING : Alexander Isak may be available for the first time this weekend since fracturing a leg at Tottenham in December.



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A contrarreloj para volver en un partido determinante

Según reportes de The Guardian, el delantero podría sumarse a la convocatoria para el cruce ante el Manchester City, por los cuartos de final de la FA Cup. Aunque la intención del Liverpool es graduar su regreso para no condicionar su recuperación, el simple hecho de tenerlo como opción de recambio en el banco ya representa un alivio para un equipo que necesita sumar alternativas y recuperar peso en ataque.

Sin embargo, la proyección ideal del equipo sigue siendo su disponibilidad para la serie ante el Paris Saint-Germain por la Champions League. El entrenador neerlandés intentará prevenir riesgos, pero el hecho de no haber sufrido recaídas abre la puerta a adelantar los plazos del jugador.

A su vez, además de la posible vuelta de Isak, Mohamed Salah también se recupera de una molestia muscular y podría reaparecer en el mismo partido, en lo que sería su regreso tras confirmar que dejará el club al finalizar la temporada.

Por otra parte, Alisson Becker continúa con problemas físicos y quedó descartado para el duelo de FA Cup. Su evolución es incierta y también está en duda para la convocatoria por Champions League.

Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | NurPhoto/GettyImages

A esto se suma la incógnita por Federico Chiesa, baja en el combinado de Italia, mientras que Joe Gomez está cerca de volver a sumar minutos tras su lesión en la rodilla en enero.

El Liverpool llega a esta seguidilla de partidos con cierta presión por definir su temporada. Dos derrotas y un empate en sus últimos partidos encendieron algunas alarmas, en un momento donde el margen de error es mínimo.

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